Grupos do Campeonato Intermunicipal 2025 são anunciados pela FBF

O Campeonato Intermunicipal 2025 conheceu, nesta terça-feira, 29, o seu chaveamento da primeira fase. A competição foi organizada com 14 grupos de quatro seleções, com os grupos 11 e 12 tendo apenas três.

Atual campeã, a seleção de Castro Alves está entre as 56 equipes participantes ao lado de Itiruçu, Santo Antônio de Jesus e Vera Cruz, no Grupo 8. Crisópolis, vice-campeão da última edição, foi sorteado no Grupo 2 juntamente com Euclides da Cunha, Rio Real e Tucano.

Disputado desde 1946, o Intermunicipal é uma competição amadora de futebol realizada no estado da Bahia e possui como as suas maiores campeãs as seleções de Itabuna e Cachoeira, com oito títulos cada.

Confira os grupos do Campeonato Intermunicipal 2025:

Grupo 1

Barrocas

Capim Grosso

Santaluz

Valente

Grupo 2

Crisópolis

Euclides da Cunha

Rio Real

Tucano

Grupo 3

Anguera

Itaberaba

Serra Preta

Tapiramutá

Grupo 4

Biritinga

Feira de Santana

Santa Bárbara

Serrinha

Grupo 5

Cachoeira

Santo Amaro

São Félix

Terra Nova

Grupo 6

Alagoinhas

Lauro de Freitas

Pojuca

Simões Filho

Grupo 7

Cabaceiras do Paraguaçu

Cruz das Almas

Santo Estêvão

Saubara

Grupo 8

Castro Alves

Itiruçu

Santo Antônio de Jesus

Vera Cruz

Grupo 9

Camamu

Coarací

Ibirapitanga

Ipiaú

Grupo 10

Caatiba

Ibicaraí

Itapetinga

Nova Canaã

Grupo 11

Barreiras

Luís Eduardo Magalhães

Paratinga

Grupo 12

Brumado

Lagoa Real

Palmas de Monte Alto

Grupo 13

Almadina

Buerarema

Itabuna

Uruçuca

Grupo 14