Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMINHO DEFINIDO!

Grupos do Campeonato Intermunicipal 2025 são anunciados pela FBF

Competição conta com 56 seleções, que serão divididas em 14 grupos

Por Redação

29/07/2025 - 19:53 h
Taças do Campeonato Intermunicipal
Taças do Campeonato Intermunicipal -

O Campeonato Intermunicipal 2025 conheceu, nesta terça-feira, 29, o seu chaveamento da primeira fase. A competição foi organizada com 14 grupos de quatro seleções, com os grupos 11 e 12 tendo apenas três.

Atual campeã, a seleção de Castro Alves está entre as 56 equipes participantes ao lado de Itiruçu, Santo Antônio de Jesus e Vera Cruz, no Grupo 8. Crisópolis, vice-campeão da última edição, foi sorteado no Grupo 2 juntamente com Euclides da Cunha, Rio Real e Tucano.

Disputado desde 1946, o Intermunicipal é uma competição amadora de futebol realizada no estado da Bahia e possui como as suas maiores campeãs as seleções de Itabuna e Cachoeira, com oito títulos cada.

Leia Também:

Bahia x Retrô: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Após fazer as pazes com o gol, Lucho pode ser titular contra o Retrô
Bahia deve ter retorno de titular para pegar o Retrô na Copa do Brasil

Confira os grupos do Campeonato Intermunicipal 2025:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Intermunicipal Ednaldo Rodrigues (@intermunicipal25)

Grupo 1

  • Barrocas
  • Capim Grosso
  • Santaluz
  • Valente

Grupo 2

  • Crisópolis
  • Euclides da Cunha
  • Rio Real
  • Tucano

Grupo 3

  • Anguera
  • Itaberaba
  • Serra Preta
  • Tapiramutá

Grupo 4

  • Biritinga
  • Feira de Santana
  • Santa Bárbara
  • Serrinha

Grupo 5

  • Cachoeira
  • Santo Amaro
  • São Félix
  • Terra Nova

Grupo 6

  • Alagoinhas
  • Lauro de Freitas
  • Pojuca
  • Simões Filho

Grupo 7

  • Cabaceiras do Paraguaçu
  • Cruz das Almas
  • Santo Estêvão
  • Saubara

Grupo 8

  • Castro Alves
  • Itiruçu
  • Santo Antônio de Jesus
  • Vera Cruz

Grupo 9

  • Camamu
  • Coarací
  • Ibirapitanga
  • Ipiaú

Grupo 10

  • Caatiba
  • Ibicaraí
  • Itapetinga
  • Nova Canaã

Grupo 11

  • Barreiras
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Paratinga

Grupo 12

  • Brumado
  • Lagoa Real
  • Palmas de Monte Alto

Grupo 13

  • Almadina
  • Buerarema
  • Itabuna
  • Uruçuca

Grupo 14

  • Alcobaça
  • Itamarajú
  • Prado
  • Teixeira de Freitas

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Intermunicipal 2025

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taças do Campeonato Intermunicipal
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Taças do Campeonato Intermunicipal
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Taças do Campeonato Intermunicipal
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Taças do Campeonato Intermunicipal
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x