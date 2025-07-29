CAMINHO DEFINIDO!
Grupos do Campeonato Intermunicipal 2025 são anunciados pela FBF
Competição conta com 56 seleções, que serão divididas em 14 grupos
Por Redação
O Campeonato Intermunicipal 2025 conheceu, nesta terça-feira, 29, o seu chaveamento da primeira fase. A competição foi organizada com 14 grupos de quatro seleções, com os grupos 11 e 12 tendo apenas três.
Atual campeã, a seleção de Castro Alves está entre as 56 equipes participantes ao lado de Itiruçu, Santo Antônio de Jesus e Vera Cruz, no Grupo 8. Crisópolis, vice-campeão da última edição, foi sorteado no Grupo 2 juntamente com Euclides da Cunha, Rio Real e Tucano.
Disputado desde 1946, o Intermunicipal é uma competição amadora de futebol realizada no estado da Bahia e possui como as suas maiores campeãs as seleções de Itabuna e Cachoeira, com oito títulos cada.
Confira os grupos do Campeonato Intermunicipal 2025:
Grupo 1
- Barrocas
- Capim Grosso
- Santaluz
- Valente
Grupo 2
- Crisópolis
- Euclides da Cunha
- Rio Real
- Tucano
Grupo 3
- Anguera
- Itaberaba
- Serra Preta
- Tapiramutá
Grupo 4
- Biritinga
- Feira de Santana
- Santa Bárbara
- Serrinha
Grupo 5
- Cachoeira
- Santo Amaro
- São Félix
- Terra Nova
Grupo 6
- Alagoinhas
- Lauro de Freitas
- Pojuca
- Simões Filho
Grupo 7
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cruz das Almas
- Santo Estêvão
- Saubara
Grupo 8
- Castro Alves
- Itiruçu
- Santo Antônio de Jesus
- Vera Cruz
Grupo 9
- Camamu
- Coarací
- Ibirapitanga
- Ipiaú
Grupo 10
- Caatiba
- Ibicaraí
- Itapetinga
- Nova Canaã
Grupo 11
- Barreiras
- Luís Eduardo Magalhães
- Paratinga
Grupo 12
- Brumado
- Lagoa Real
- Palmas de Monte Alto
Grupo 13
- Almadina
- Buerarema
- Itabuna
- Uruçuca
Grupo 14
- Alcobaça
- Itamarajú
- Prado
- Teixeira de Freitas
