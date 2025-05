Hebert Conceição está pronto para estreia nos EUA contra Rowdy Montgom

O brasileiro Hebert Conceição e o norte-americano Rowdy Montgomery Jr. - Foto: Divulgação

O medalhista olímpico Hebert Conceição e o norte-americano Rowdy Montgomery Jr. participaram, nesta sexta-feira, 9, da pesagem oficial para o aguardado duelo de sábado, 10, na Silver Spurs Arena, em Kissimmee, Flórida. Hebert marcou 162,8 libras, enquanto Montgomery registrou 161,8 libras, dentro do limite permitido para a categoria, confirmando que ambos estão aptos para o combate.

A luta marca a estreia profissional do boxeador Hebert nos Estados Unidos e também sua primeira apresentação sob a bandeira da promotora norte-americana ProBox. Invicto no boxe profissional, com seis vitórias — três delas por nocaute —, o baiano chega confiante após um período intenso de preparação na Academia Champion, sob o comando do experiente técnico Luiz Dórea.