Herói do título do Flamengo lembra derrota para o Bahia e manda recado
Após decidir a Libertadores, Danilo lembrou a expulsão diante do Tricolor e citou a derrota na Fonte Nova
Por Lucas Vilas Boas
Autor do gol do título do Flamengo da Copa Libertadores, o lateral Danilo lembrou da derrota do Rubro-Negro para o Bahia no Campeonato Brasileiro, jogo realizado em outubro que marcou a expulsão do defensor logo aos 12 minutos do primeiro tempo após forte entrada no jovem atacante Tiago.
Depois da partida em Lima, no Peru, que terminou em 1 a 0 para o clube carioca diante do Palmeiras, Danilo fez um agradecimento especial ao elenco do Flamengo e lembrou do confronto na Arena Fonte Nova.
"Espero que com esse gol vocês tenham me perdoado da expulsão lá do Bahia (risos)", iniciou o jogador em vídeo divulgado pela Flamengo TV que mostra os bastidores do título.
Após a expulsão, o Bahia, mesmo com muitos desfalques, abriu o placar com gol de Willian José e garantiu mais três pontos importantes no Campeonato Brasileiro.
Relembre a expulsão:
"Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Em especial, queria agradecer a galera aí dos bastidores porque todo mundo, eu sei que é duro, é difícil estar à disposição de todos nós. Sei que a gente demanda muito, muitas vezes a gente é chato, às vezes com pequenos detalhes. Mas por isso a gente ganhou, por causa dos detalhes. Espero que a gente possa seguir assim porque isso é o máximo nível. A maneira de continuar vencendo é essa, rapaziada. Não tem outra forma de continuar vencendo", completou Danilo.
