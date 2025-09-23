Heróis da superação: atletas baianos comemoram o Dia do Paradesporto

Comemoração do dia do paradesporto e atleta paralímpico - Foto: Ricardo Filho/Ascom Setre

Todo atleta de paradesporto sabe que dia 22 de setembro é um dia especial para o esporte brasileiro - nesta data, é comemorado o Dia Nacional, Estadual e Municipal (Salvador) do Paradesporto e Dia do Atleta Paralímpico, comemorado com atletas baianos medalhistas em um evento na última segunda-feira, 22, promovendo o Setembro Verde, campanha de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.

Entre os destaques, estavam nomes que marcaram a história do esporte paralímpico brasileiro e ficaram conhecidos Brasil afora. Um deles, Cássio Reis, atleta de futebol de cegos e medalha de ouro em Tóquio 2020, além de bronze em Paris 2024, que compartilhou sua trajetória e já projetou o futuro para a próxima edição dos Jogos Olímpicos.

"Agora a gente tá aqui, na preparação rumo a Los Angeles em 2028. Mais uma vez, tenho certeza, podem contar com nosso empenho, nossa garra. Que venha 2028!", garantiu, já na preparação de um novo ciclo olímpico.

No mesmo evento, estava Álvaro Borges, o Alvinho, campeão brasileiro de jiu-jitsu e primeiro atleta com síndrome de Down faixa-preta em sua categoria. A nadadora Verônica Almeida, medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008, e a arqueira Dandara Rodrigues, campeã baiana e brasileira de tiro com arco adaptado, também falaram sobre superação, desafios e conquistas no evento.

O encontro celebrou a representatividade, o incentivo e a construção de um ambiente cada vez mais inclusivo para o desenvolvimento dos atletas paralímpicos baianos, já dando um gostinho do que vem por aí - uma chuva de talentos que promete orgulhar muito o Brasil em 2028.