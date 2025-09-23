Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SETEMBRO VERDE

Heróis da superação: atletas baianos comemoram o Dia do Paradesporto

Dia do Atleta Paralímpico é comemorado em 22 de setembro, e contou com evento especial em Salvador

Marina Branco

Por Marina Branco

23/09/2025 - 23:00 h
Comemoração do dia do paradesporto e atleta paralímpico
Comemoração do dia do paradesporto e atleta paralímpico -

Todo atleta de paradesporto sabe que dia 22 de setembro é um dia especial para o esporte brasileiro - nesta data, é comemorado o Dia Nacional, Estadual e Municipal (Salvador) do Paradesporto e Dia do Atleta Paralímpico, comemorado com atletas baianos medalhistas em um evento na última segunda-feira, 22, promovendo o Setembro Verde, campanha de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.

Entre os destaques, estavam nomes que marcaram a história do esporte paralímpico brasileiro e ficaram conhecidos Brasil afora. Um deles, Cássio Reis, atleta de futebol de cegos e medalha de ouro em Tóquio 2020, além de bronze em Paris 2024, que compartilhou sua trajetória e já projetou o futuro para a próxima edição dos Jogos Olímpicos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Hugo Calderano consegue revanche das Olimpíadas e vence o WTT
Olimpíadas de Los Angeles terão mais atletas mulheres do que homens
Nina Lua, jovem promessa do hipismo baiano, almeja as Olimpíadas

"Agora a gente tá aqui, na preparação rumo a Los Angeles em 2028. Mais uma vez, tenho certeza, podem contar com nosso empenho, nossa garra. Que venha 2028!", garantiu, já na preparação de um novo ciclo olímpico.

Comemoração do dia do paradesporto e atleta paralímpico
Comemoração do dia do paradesporto e atleta paralímpico | Foto: Ricardo Filho/Ascom Setre

No mesmo evento, estava Álvaro Borges, o Alvinho, campeão brasileiro de jiu-jitsu e primeiro atleta com síndrome de Down faixa-preta em sua categoria. A nadadora Verônica Almeida, medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008, e a arqueira Dandara Rodrigues, campeã baiana e brasileira de tiro com arco adaptado, também falaram sobre superação, desafios e conquistas no evento.

Comemoração do dia do paradesporto e atleta paralímpico
Comemoração do dia do paradesporto e atleta paralímpico | Foto: Ricardo Filho/Ascom Setre

O encontro celebrou a representatividade, o incentivo e a construção de um ambiente cada vez mais inclusivo para o desenvolvimento dos atletas paralímpicos baianos, já dando um gostinho do que vem por aí - uma chuva de talentos que promete orgulhar muito o Brasil em 2028.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Paradesporto Paraolimpíadas setembro verde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Comemoração do dia do paradesporto e atleta paralímpico
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Comemoração do dia do paradesporto e atleta paralímpico
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Comemoração do dia do paradesporto e atleta paralímpico
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Comemoração do dia do paradesporto e atleta paralímpico
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x