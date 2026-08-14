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NOVO DONO?

Gigante inglês acerta venda para o brasileiro mais rico do mundo

Consórcio do brasileiro mais rico e do fundador da Amazon se envolve no futebol

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Torcida do Liverpool, da Inglaterra
Torcida do Liverpool, da Inglaterra - Foto: AFP

Conglomerado americano dono de equipes de destaque global, aFenway Sports Group (FSG) fechou um acordo para vender cerca de 30% das participações do Liverpool ao 1892 Holdings, consórcio que tem investidores como Jeff Bezos, fundador da Amazon, e o brasileiro Eduardo Saverin, cofundador do Facebook.

A operação sem valor divulgado até o momento não promove grandes mudanças no clube inglês, já que as ações majoritárias ainda pertencem ao FSG. A movimentação é apresentada como uma parceria estratégica, e não como uma alteração de controle.

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O grupo de clubes é proprietário do Liverpool desde 2010, e administra grandes equipes de outros esportes, como o Boston Red Sox (Beisebol, EUA) e o Pittsburgh Penguins (Hóquei no gelo, EUA). Sob a gestão da FSG, os Reds conquistaram todos os principais títulos possíveis, como duas edições da Premier League (2019–20 e 2024–25) e a Liga dos Campeões da UEFA de 2018–19.

Conheça o 1892 Holding

O 1892 Holdings é liderado pelo empresário britânico Amit Bhatia, que é genro do bilionário indiano Lakshmi Mittal e ex-presidente do clube inglês Queens Park Rangers. O projeto também conta com os investimentos da K5 Sports, que tem Jeff Bezos como principal financiador, da EE Capital — escritório da família de Eduardo Saverin —, e da família Mittal.

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O sangue do Brasil também está presente na operação. Eduardo Saverin é o brasileiro mais rico atualmente, com uma fortuna estimada em 35,9 bilhões de dólares (cerca de R$ 187,4 bilhões), segundo o ranking anual de bilionários da revista Forbes.

"Ao considerarmos essa oportunidade, ficou claro que Amit e o consórcio compartilhavam nossa filosofia de longo prazo e nosso apreço pelo que torna o Liverpool especial. Sua experiência e perspectiva complementarão a base sólida já existente, e estamos ansiosos para trabalhar juntos", afirmou Mike Gordon, presidente da FSG.

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Eduardo Saverin jeff bezos Liverpool

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