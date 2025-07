Hugo Calderano perderá competição importante nos EUA; saiba motivo

Hugo Calderano vive grande fase em 2025 - Foto: Divulgação/ WTT

Hugo Calderano, atual número 3 do ranking mundial, está fora do Grand Smash de Las Vegas. Como visitou Cuba em 2023, o atleta brasileiro foi impedido de entrar nos Estados Unidos e perderá a disputa que terá início nesta sexta-feira, 4. Vale lembrar que o torneio é um dos principais do tênis de mesa.

Conforme a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), Hugo sofreu um "impedimento burocrático" por causa da passagem pelo país da América Central durante o Campeonato Pan-Americano.

Segui o mesmo protocolo de todas as viagens anteriores que fiz aos Estados Unidos utilizando o meu passaporte português. Ao ser informado sobre a situação, mobilizei toda a minha equipe para conseguir um visto regular de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo hábil. É frustrante ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos. Hugo Calderano - Mesatenista

Calderano, que tem cidadania portuguesa, precisaria somente informar a sua entrada nos Estados Unidos através do Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA, em inglês), já que os países da União Europeia fazem parte do Programa de Isenção de Visto. No entanto, ele acabou informado que não estava mais elegível.

De acordo com a assessoria de Hugo, foram feitas tentativas para obter visto regular emergencial, mas sem sucesso. Em grande fase na carreira, o brasileiro conseguiu resultados expressivos em 2025. Foi campeão da Copa do Mundo e do WTT da Eslovênia, além de medalha de prata no Campeonato Mundial.