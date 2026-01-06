Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE SAÍDA?

Hulk recebe proposta do Fluminense e pede para deixar o Galo de graça

Atacante é considerado um dos maiores ídolos da história do Atlético

João Grassi

Por João Grassi

06/01/2026 - 20:17 h
Hulk, atacante do Galo
Hulk, atacante do Galo -

Um dos maiores jogadores da história do Atlético-MG, Hulk tenta rescisão amigável após receber boa proposta do Fluminense. De acordo com os portais ge.globo e Itatiaia, o atacante pediu para encerrar o vínculo sem a necessidade do pagamento de multa rescisória.

Conforme as reportagens, a multa para tirar Hulk do Galo é de R$ 60 milhões. No início da noite desta terça-feira, 6, o estafe do jogador teria solicitado oficialmente que haja o fim do vínculo de maneira amigável.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Atlético, contudo, não estaria disposto a abrir mão dos valores. Hulk e o clube mineiro estão em negociações desde o último domingo, 4, em busca de um acordo.

Ainda segundo as informações, o Galo chegou a apresentar um projeto fora das quatro linhas para Hulk, que não foi bem recebido por ele e seus representantes.

Leia Também:

Tio coruja! Hulk celebra convocação de jogador do Bahia para Seleção
Conheça o sobrinho de Hulk que joga no Bahia e vai para a Seleção
Briga com Hulk? Mingo explica lance e revela conversa após bate-boca

Hulk no Atlético-MG

Considerado um dos grandes ídolos da história do Atlético, Hulk já acumula 287 partidas vestindo a camisa alvinegra, com 135 gols marcados e 52 assistências distribuídas.

Para além dos números expressivos, o atacante conquistou uma série de títulos: Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Atlético-MG Fluminense FC Hulk mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hulk, atacante do Galo
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Hulk, atacante do Galo
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Hulk, atacante do Galo
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Hulk, atacante do Galo
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x