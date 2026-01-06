Hulk recebe proposta do Fluminense e pede para deixar o Galo de graça

Hulk, atacante do Galo - Foto: Pedro Souza | Atlético-MG

Um dos maiores jogadores da história do Atlético-MG, Hulk tenta rescisão amigável após receber boa proposta do Fluminense. De acordo com os portais ge.globo e Itatiaia, o atacante pediu para encerrar o vínculo sem a necessidade do pagamento de multa rescisória.

Conforme as reportagens, a multa para tirar Hulk do Galo é de R$ 60 milhões. No início da noite desta terça-feira, 6, o estafe do jogador teria solicitado oficialmente que haja o fim do vínculo de maneira amigável.

O Atlético, contudo, não estaria disposto a abrir mão dos valores. Hulk e o clube mineiro estão em negociações desde o último domingo, 4, em busca de um acordo.

Ainda segundo as informações, o Galo chegou a apresentar um projeto fora das quatro linhas para Hulk, que não foi bem recebido por ele e seus representantes.

Hulk no Atlético-MG

Considerado um dos grandes ídolos da história do Atlético, Hulk já acumula 287 partidas vestindo a camisa alvinegra, com 135 gols marcados e 52 assistências distribuídas.

Para além dos números expressivos, o atacante conquistou uma série de títulos: Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025).