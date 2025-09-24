Ídolo brasileiro do tênis de mesa sofre infarto e precisa ser operado

Hugo é o maior campeão de tênis de mesa dos Jogos Pan-Americanos - Foto: Divulgação I Olympics

Lenda do esporte brasileiro, o ex-mesa-tenista Hugo Hoyama sofreu um infarto agudo do miocárdio no dia 12 de setembro, e precisou passar por cirurgia na última segunda-feira, 22. Aos 56 anos, o ex-atleta deu entrada no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, com dores no peito, e foi submetido a uma cirurgia de revascularização cardíaca.

A cirurgia de revascularização cardíaca, conhecida popularmente como ponte de safena ou "bypass", é um procedimento usado para restaurar o fluxo de sangue ao coração quando algo está bloqueando a passagem pelas artérias coronárias.

Nela, o cirurgião utiliza vasos sanguíneos retirados de outras partes do corpo, como perna ou tórax, para criar novos caminhos que levem oxigênio ao músculo cardíaco, reduzindo riscos de novos infartos e melhorando a circulação.



De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, Hoyama segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, mas apresenta quadro estável. A expectativa é que ele possa deixar a UTI em poucos dias, caso a recuperação evolua bem, para seguir o tratamento em quarto. Ainda não há previsão de alta definitiva.

Ícone do tênis de mesa nacional, Hugo construiu uma carreira recheada de feitos. Ele é o maior campeão da história da modalidade nos Jogos Pan-Americanos, com dez medalhas de ouro, além de uma prata e quatro bronzes. Sua trajetória inclui ainda seis participações olímpicas, tendo sido por muito tempo a referência brasileira no esporte.

Depois de encerrar a carreira em 2013, Hugo Hoyama seguiu contribuindo com o tênis de mesa brasileiro como técnico da Seleção, cargo que ocupou até 2021. Lá, conheceu o xará Hugo Calderano, seu sucessor, atual número um do Brasil e terceiro colocado no ranking mundial.