MERCADO DA BOLA

Ídolo do Bahia é contratado por clube da Série C do Brasileirão

Há cinco meses sem jogar, Régis precisa ganhar ritmo até o início da Série C em 5 de abril

Marina Branco

Por Marina Branco

09/03/2026 - 17:56 h

Régis pelo Bahia
Régis pelo Bahia -

Tem ex-Bahia de casa nova - o Santa Cruz anunciou a contratação do meia Régis, de 33 anos, como reforço para a sequência da temporada. O jogador chega ao Tricolor do Arruda em meio ao processo de reformulação do elenco para a disputa da Série C, tendo sido anunciado no último sábado, 7.

Experiente no futebol brasileiro, Régis atuou nas últimas temporadas pelo Remo, recém-chegado na Série A, onde participou da campanha que terminou com o acesso histórico após 32 anos longe da elite do Brasileirão.

No entanto, desde 20 de setembro, o atleta já soma cinco meses sem jogar, contando com a intertemporada do novo clube até a Série C começar, em 5 de abril, para retomar ritmo.

Régis no Bahia

Ao longo da carreira, o meia acumulou passagens por diversos clubes tradicionais do país. Ele defendeu o Sport entre 2014 e 2015, período em que disputou 63 partidas, marcou nove gols e deu duas assistências.

Além do Sport, o jogador também vestiu as camisas de equipes como São Paulo, Cruzeiro, Coritiba, Goiás e, finalmente, Bahia.

Clube pelo qual ele mais jogou, o Bahia teve Régis em 120 jogos, com 23 gols do jogador distribuídos entre eles. Defendendo o Esquadrão de 2016 a 2018, Régis chegou a voltar em 2020, saindo no mesmo ano.

Régis no Santa Cruz

No Santa Cruz, Régis chega com a missão de agregar experiência ao setor de criação da equipe e ajudar o clube na campanha da Série C. A diretoria coral tem buscado jogadores rodados no cenário nacional para fortalecer o elenco após a eliminação precoce na Copa do Brasil.

Com a chegada do meia, o Santa Cruz segue montando o grupo que disputará a competição nacional, na qual o objetivo principal é brigar pelo acesso à Série B.

Tags:

Campeonato Brasileiro Série C EC Bahia futebol brasileiro reforços Régis Santa Cruz

x