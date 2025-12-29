Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI PRO RIVAL?

Ídolo do Bahia pode ser o novo centroavante do Sport para 2026

Sport começou as movimentações do mercado em busca de um atacante

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

29/12/2025 - 12:37 h
Gilberto comemorando gol pelo Bahia
Gilberto comemorando gol pelo Bahia -

A equipe do Sport iniciou as movimentações no mercado da bola em busca de um "camisa 9" de peso para a temporada de 2026. Segundo informações do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal Pernambuco, o nome da vez na Ilha do Retiro é o do atacante Gilberto, atacante que é ídolo do Bahia.

Com a camisa do Bahia, Gilberto tem 189 jogos realizados e 83 gols marcados, se consolidando como o maior artilheiro da Arena Fonte Nova depois de sua reforma em 2013, e acumula títulos como o Campeonato Baiano de 2019 e a Copa do Nordeste de 2021.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Gilberto comemorando gol pelo Bahia
Gilberto comemorando gol pelo Bahia | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Gilberto acumula passagens por equipes como São Paulo, Cruzeiro e Juventude. Nesta temporada, pelo clube gaúcho, ele jogou um total de 25 partidas, com seis participações em gol, com quatro gols e duas assistências.

Gilberto em campo pelo Cruzeiro
Gilberto em campo pelo Cruzeiro | Foto: Staff Images / Cruzeiro

Até o momento, não existe um acordo ou negociação em estágio avançado; o nome do centroavante chegou à mesa do Leão como uma oportunidade estratégica de mercado.

Inserido em um cenário de reformulação do elenco para 2026, o Sport vê em Gilberto a experiência necessária para liderar o ataque, mesmo ciente da forte ligação emocional que o jogador possui com o rival baiano.

Leia Também:

Cristiano Ronaldo mantém meta dos 1.000 gols e diz estar motivado
Record supera Globo e SBT e garante campeonato tradicional em 2026
Cruzeiro pede R$ 326 milhões por Kaio Jorge após interesse do Flamengo

O Sport que terminou o campeonato brasileiro com 17 pontos conquistados em 38 partdas, com 2 vitórias, 11 empates e 25 derrotas. Configurando umas das piores campanhas do time na história da primeira divisão do campeonato brasileiro, e vai disputar a Série B em 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Gilberto mercado da bola série b sport

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gilberto comemorando gol pelo Bahia
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Gilberto comemorando gol pelo Bahia
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Gilberto comemorando gol pelo Bahia
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Gilberto comemorando gol pelo Bahia
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x