Ídolo do Bahia pode ser o novo centroavante do Sport para 2026

A equipe do Sport iniciou as movimentações no mercado da bola em busca de um "camisa 9" de peso para a temporada de 2026. Segundo informações do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal Pernambuco, o nome da vez na Ilha do Retiro é o do atacante Gilberto, atacante que é ídolo do Bahia.

Com a camisa do Bahia, Gilberto tem 189 jogos realizados e 83 gols marcados, se consolidando como o maior artilheiro da Arena Fonte Nova depois de sua reforma em 2013, e acumula títulos como o Campeonato Baiano de 2019 e a Copa do Nordeste de 2021.

Gilberto comemorando gol pelo Bahia | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Gilberto acumula passagens por equipes como São Paulo, Cruzeiro e Juventude. Nesta temporada, pelo clube gaúcho, ele jogou um total de 25 partidas, com seis participações em gol, com quatro gols e duas assistências.

Gilberto em campo pelo Cruzeiro | Foto: Staff Images / Cruzeiro

Até o momento, não existe um acordo ou negociação em estágio avançado; o nome do centroavante chegou à mesa do Leão como uma oportunidade estratégica de mercado.

Inserido em um cenário de reformulação do elenco para 2026, o Sport vê em Gilberto a experiência necessária para liderar o ataque, mesmo ciente da forte ligação emocional que o jogador possui com o rival baiano.

O Sport que terminou o campeonato brasileiro com 17 pontos conquistados em 38 partdas, com 2 vitórias, 11 empates e 25 derrotas. Configurando umas das piores campanhas do time na história da primeira divisão do campeonato brasileiro, e vai disputar a Série B em 2026.