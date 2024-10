Ilhéus recebe 4ª Etapa do Campeonato Baiano de Canoa Polinésia

Campeonato Baiano de Canoa Polinésia ocorre em Ilhéus

A 4ª Etapa do Campeonato Baiano de Canoa Polinésia/Va’a 2024 já está batendo na porta, com data e local confirmados. O município de Ilhéus, no sul da Bahia, receberá a competição entre os dias 01 e 03 de novembro, no Ilhéus Iate Clube.

O torneio, que ocorre desde 2018, promete reunir cerca de 300 atletas, reforçando o potencial da cidade para sediar competições esportivas de grande porte. Pela primeira vez em Ilhéus, o evento contará com uma localização privilegiada e infraestrutura na área do turismo e da economia náutica. A cidade tem tudo para se firmar como um ponto de referência no calendário da federação baiana.

Leia mais:

>>Vítima em voo da Chapecoense, Caio Júnior terá biografia lançada em Salvador

>>Neymar pode voltar a jogar pela seleção brasileira em partida na Fonte Nova

>>Seleção da Nigéria aponta "tratamento desumano" na Líbia; entenda

A prova terá a largada e a chegada no próprio Iate Clube. Apesar de contar com a competição como o seu 'carro chefe', o espaço também receberá palestras, stands com produtos nas diversas áreas econômicas e um show após a premiação das provas do dia 02/11, com Amoras e Banda.