Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA NO FUTEBOL

Impedimento semiautomático está perto de chegar à Arena Fonte Nova

Sistema SAOT testado no Maracanã será expandido para Salvador

Redação

Por Redação

20/02/2026 - 12:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Arena Fonte Nova terá tecnologia de impedimento semiautomático da CBF
Arena Fonte Nova terá tecnologia de impedimento semiautomático da CBF -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avançou nos testes do sistema de impedimento semiautomático (SAOT) e já planeja expandir a tecnologia para novas praças do futebol brasileiro — entre elas, a Arena Fonte Nova, que deve receber a instalação nas próximas etapas do projeto.

A fase inicial de validação ocorreu no Maracanã, durante o clássico entre Fluminense e Botafogo, disputado em 12 de fevereiro pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a entidade, os resultados indicaram concordância entre as decisões tomadas em campo e as análises geradas pelo sistema, desenvolvido em parceria com a Genius Sports.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Tecnologia testada no Maracanã será expandida para novas arenas
Tecnologia testada no Maracanã será expandida para novas arenas | Foto: Divulgação / CBF

As simulações produzidas pelo SAOT incluíram lances considerados complexos pela arbitragem. Em uma das jogadas analisadas, o lateral Renê aparece com o pé direito projetado além da linha defensiva formada por Alex Telles, caracterizando posição irregular.

Em outro momento, Lucho Acosta surge em condição legal, com Alexandre Barboza mantendo o alinhamento defensivo e validando a sequência da jogada. Ambas as decisões tomadas pelo árbitro Rafael Klein coincidiram com os resultados apresentados pela tecnologia.

Mesmo com a validação positiva, o sistema ainda não faz parte do fluxo oficial das partidas. Nesta fase de testes, os árbitros não tiveram acesso às imagens geradas pelo equipamento, procedimento adotado para garantir avaliação técnica independente.

Leia Também:

Filho do goleiro Bruno brilha na base e mira Seleção brasileira
Neymar abre o jogo e admite que pode se aposentar em 2026
Clubes baianos já têm adversário e data na 2ª fase da Copa do Brasil

O presidente do Grupo de Trabalho da Arbitragem da CBF, Netto Góes, destacou que a adoção do SAOT tem como objetivo ampliar a precisão e a transparência das decisões.

"O uso da tecnologia é voltado para otimizar a decisão do árbitro em campo, oferecendo ferramentas para que ele tome a melhor decisão. Isto realmente vai tornar muito mais transparente o jogo, expondo para o torcedor, para o dirigente, as decisões com bastante clareza por meio de imagens", afirmou.

A implantação do sistema será financiada integralmente pela entidade dentro do contrato firmado com a empresa responsável pela tecnologia.

Com a conclusão da etapa inicial, a CBF definiu a ampliação dos testes para outros estádios do país. Além do Maracanã e Arena Fonte Nova, estão previstos para receber o SAOT a Arena do Grêmio, Arena MRV, Allianz Parque, Estádio José Maria de Campos Maia, Vila Belmiro.

Antes da implementação definitiva, o Maracanã ainda passará por novas rodadas de avaliação para ajustes operacionais e validação complementar do sistema, etapa considerada essencial para a expansão segura do modelo aos demais estádios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arbitragem arena fonte nova campeonato brasileiro cbf Impedimento semiautomático

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arena Fonte Nova terá tecnologia de impedimento semiautomático da CBF
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Arena Fonte Nova terá tecnologia de impedimento semiautomático da CBF
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Arena Fonte Nova terá tecnologia de impedimento semiautomático da CBF
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Arena Fonte Nova terá tecnologia de impedimento semiautomático da CBF
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x