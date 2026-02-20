Impedimento semiautomático está perto de chegar à Arena Fonte Nova

Arena Fonte Nova terá tecnologia de impedimento semiautomático da CBF - Foto: Divulgação / San Júnior

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avançou nos testes do sistema de impedimento semiautomático (SAOT) e já planeja expandir a tecnologia para novas praças do futebol brasileiro — entre elas, a Arena Fonte Nova, que deve receber a instalação nas próximas etapas do projeto.

A fase inicial de validação ocorreu no Maracanã, durante o clássico entre Fluminense e Botafogo, disputado em 12 de fevereiro pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a entidade, os resultados indicaram concordância entre as decisões tomadas em campo e as análises geradas pelo sistema, desenvolvido em parceria com a Genius Sports.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tecnologia testada no Maracanã será expandida para novas arenas | Foto: Divulgação / CBF

As simulações produzidas pelo SAOT incluíram lances considerados complexos pela arbitragem. Em uma das jogadas analisadas, o lateral Renê aparece com o pé direito projetado além da linha defensiva formada por Alex Telles, caracterizando posição irregular.

Em outro momento, Lucho Acosta surge em condição legal, com Alexandre Barboza mantendo o alinhamento defensivo e validando a sequência da jogada. Ambas as decisões tomadas pelo árbitro Rafael Klein coincidiram com os resultados apresentados pela tecnologia.

Mesmo com a validação positiva, o sistema ainda não faz parte do fluxo oficial das partidas. Nesta fase de testes, os árbitros não tiveram acesso às imagens geradas pelo equipamento, procedimento adotado para garantir avaliação técnica independente.

O presidente do Grupo de Trabalho da Arbitragem da CBF, Netto Góes, destacou que a adoção do SAOT tem como objetivo ampliar a precisão e a transparência das decisões.

"O uso da tecnologia é voltado para otimizar a decisão do árbitro em campo, oferecendo ferramentas para que ele tome a melhor decisão. Isto realmente vai tornar muito mais transparente o jogo, expondo para o torcedor, para o dirigente, as decisões com bastante clareza por meio de imagens", afirmou.

A implantação do sistema será financiada integralmente pela entidade dentro do contrato firmado com a empresa responsável pela tecnologia.

Com a conclusão da etapa inicial, a CBF definiu a ampliação dos testes para outros estádios do país. Além do Maracanã e Arena Fonte Nova, estão previstos para receber o SAOT a Arena do Grêmio, Arena MRV, Allianz Parque, Estádio José Maria de Campos Maia, Vila Belmiro.

Antes da implementação definitiva, o Maracanã ainda passará por novas rodadas de avaliação para ajustes operacionais e validação complementar do sistema, etapa considerada essencial para a expansão segura do modelo aos demais estádios.