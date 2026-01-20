Menu
ESPORTES
ESPORTES

Inscrições para o Bolsa Atleta oferecem auxílio de até R$ 16,6 mil

Iniciativa concede valor mensal, durante um ano, a atletas de diferentes categorias

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/01/2026 - 10:55 h
Bolsa Atleta
Bolsa Atleta -

As inscrições para o programa Bolsa Atleta já estão abertas. A iniciativa concede auxílio financeiro mensal, durante um ano, a atletas de diferentes categorias que tenham obtido resultados em competições realizadas no ano anterior.

O edital contempla cinco modalidades de bolsa: atleta olímpico, paralímpico ou surdolímpico; atleta internacional; atleta nacional; atleta de base; e atleta estudantil. Os valores variam de R$ 410 a R$ 16.629, com recursos provenientes do Ministério do Esporte.

Em 2025, o Bolsa Atleta alcançou um número recorde de beneficiários, com 9.207 atletas contemplados, superando os 8.739 registrados no ano anterior. O programa é aberto a esportistas de todas as modalidades reconhecidas como olímpicas, paralímpicas ou surdolímpicas.

Leia Também:

Reforço do Bahia mira títulos do Brasileirão e da Libertadores
Campeão mundial pelo Internacional é agredido por policiais
Bahia supera o Porto e acerta contratação de nova promessa para a base

No caso dos atletas olímpicos que se preparam para os Jogos de Los Angeles 2028, o critério para receber o benefício é ter integrado a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de Verão de Paris 2024, nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022, nos Jogos Surdolímpicos de Verão de Tóquio 2025 ou nos Jogos Surdolímpicos de Inverno de Erzurum 2022.

O edital completo, com todas as regras e prazos, está disponível no Diário Oficial da União.

Confira abaixo o cronograma completo:

  • 19/1 a 6/2/2026 (19 dias corridos) - Inscrição online
  • Até 30 dias corridos (da primeira notificação*) - Complementação de documentos comprobatórios (se for o caso)
  • 23/3 a 27/3/2026 - Publicação da primeira lista de contemplados
  • Até 10 dias corridos (nos termos da Cláusula Nona) Recurso
  • 20/4 a 24/4/2026 Publicação da lista de atletas que tiverem o recurso deferido

x