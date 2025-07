Inter de Milão x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações

Elenco do Fluminense durante preparação mirando a Inter de Milão - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

É tudo ou nada para o Fluminense no Mundial de Clubes. O Tricolor das Laranjeiras enfrenta a Inter de Milão nesta segunda-feira, 30, às 16h, em partida válida pelas oitavas de final da competição internacional.

O duelo será disputado no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos, e terá transmissão ao vivo por diferentes plataformas.

Onde assistir

A Globo transmite a partida em rede nacional em TV aberta. Já o SporTV (TV fechada), o DAZN (streaming) e a Cazé TV (Youtube) também exibirão o confronto. O destaque fica para os assinantes do Disney+, que terão acesso gratuito à transmissão da Cazé TV dentro da plataforma, sem custo adicional.

Provável Inter de Milão

A Inter de Milão chega às oitavas como líder do Grupo C. Os italianos empataram com o Monterrey (1 a 1) e venceram o Urawa Reds (2 a 1) e o River Plate (2 a 0), fechando a primeira fase com sete pontos.

Prtovável Inter de Milão: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni e Dumfries; Asllani, Mkhitaryan, Barella e Dmarco; Lautaro Martínez e Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

Provável Fluminense

O Fluminense, por sua vez, se classificou em segundo no Grupo F. A equipe de Renato Gaúcho empatou sem gols com o Borussia Dortmund e o Mamelodi Sundowns, além de uma vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan HD, garantindo vaga entre os 16 melhores do torneio.

Provável Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Martinelli; Jhon Árias, Canobbio e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho.

Inter de Milão x Fluminense - Oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes

Data: Segunda-feira, 30 de junho

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Bank of America Stadium, Charlotte (EUA)

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), Cazé TV (YouTube)