Investigação revela as causas da morte de Diogo Jota e André Silva

Investigação aponta que Diogo Jota e André Silva morreram após falha na roda do carro e excesso de velocidade. Jogadores estavam na Espanha a caminho da Inglaterra. - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

As mortes dos irmãos e atacantes Diogo Jota, de 28 anos, e André Silva, de 25, foram causadas por dois fatores principais, segundo apontou a Brigada de Trânsito do Comando de Zamora, na Espanha: um problema em uma das rodas do veículo e o excesso de velocidade.

A tragédia aconteceu na madrugada de quinta-feira, por volta das 00h30 (horário local), no quilômetro 65 da rodovia A-52, nas proximidades da cidade de Cernadilla, a cerca de 335 km de Madri. Os dois seguiriam até a vila de Benavente, em um trajeto com destino final em Santander, onde embarcariam em um barco para Portsmouth, na Inglaterra.

Diogo Jota, que atuava pelo Liverpool e era jogador da seleção portuguesa, decidiu não viajar de avião por recomendação médica. O atleta havia passado por uma cirurgia pulmonar e foi orientado a evitar mudanças de pressão atmosférica, que poderiam comprometer sua recuperação no pós-operatório. Já o irmão, André Silva, defendia o Penafiel, clube da segunda divisão de Portugal.

Segundo o jornal espanhol El Mundo, os corpos dos atletas foram identificados por familiares com base nos pertences encontrados no local. O laudo oficial do acidente será finalizado pelo Departamento de Trânsito nas próximas semanas.