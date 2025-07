Robson e Hebert Conceição lideram estreia do Boxing Pro Combat

Robson Conceição e Hebert Conceição - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@boxingpcombat)

Um novo evento promete agitar o boxe brasileiro no próximo dia 2 de agosto, um sábado, em Brasília. Com a presença de dois gigantes do esporte nacional, Robson Conceição e Hebert Conceição, o Boxing Pro Combat surge com o objetivo de resgatar a tradição do esporte e preparar o terreno para o futuro com a participação de novos talentos.

O card do evento conta com dez combates, sendo sete lutas de quatro rounds com os duelos de Robson, contra o venezuelano Yonnaiquer Rondon, e Hebert, contra o capixaba Thiago Ferreira da Silveira, sendo uma das três lutas principais com dez rounds. O baiano Jackson Figueiredo e o paulista Nathann Ramatis também terão dez assaltos no BPC, que será sediado no ginásio da AABB.

A primeira edição do Boxing Pro Combat não conta apenas com nomes consagrados do boxe brasileiro, mas também reúne jovens talentos em transição para a modalidade profissional. A ideia do evento é "tornar o Brasil, novamente, um dos grandes centros do boxe mundial".

Confira o card oficial do BPC:

LUTAS PRINCIPAIS – 10 ROUNDS

LUTA 10 – Super Pena – Luta Internacional

Robson Conceição (BA) x Yonnaiquer Rondon Ávila (Venezuela)

LUTA 9 – Super Médio – Defesa do Título Brasileiro

Hebert Conceição (BA) x Thiago Ferreira da Silveira (ES)

LUTA 8 – Peso Pena – Título Brasileiro

Jackson Figueiredo dos Santos Junior (BA) x Nathann Ramatis Soares (MT)

LUTAS PRELIMINARES – 4 ROUNDS

LUTA 7 – Médio-Ligeiro – 69 kg (04 rounds) - André Martins Antunes Neto (DF) x Fábio Henrique da Silva (PE)

LUTA 6 – Meio-Pesado (04 rounds)- Rafael da Silva Pereira (DF) x Alan Araújo

LUTA 5 – Meio-Médio-Ligeiro – 63,5 kg (08 rounds) - Hamilton Cerqueira Silva Junior (BA) x Edson Carlos Ferreira Foro (DF)

LUTA 4 – Feminina – Médio-Ligeiro – 69 kg (04 rounds) - Silvana Barbosa de Albuquerque Lins (DF) x Isadora Camile Marques Dias

LUTA 3 – Super Mosca – 52,2 kg (04 rounds) - Ronaldo Bezerra (BA) x Fábio Henrique Pereira Dourado

LUTA 2 – Peso Cruzador – 90,7kg (04 rounds) - Tiago Moura (DF) x Victor Reis (GO)

LUTA 1 - Super Leve - até 63,5kg (04 rounds) - Luís Anderson (DF) x Levy Passos (GO)