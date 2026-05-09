Irã confirma presença na Copa, mas faz exigências aos EUA

Siga o A TARDE no Google

A participação do Irã na Copa do Mundo de 2026 ganhou novos desdobramentos políticos neste sábado, 09. Apesar de confirmar presença no torneio, a Federação Iraniana de Futebol informou que espera uma série de garantias dos países-sede da competição: Estados Unidos, México e Canadá.

A manifestação acontece em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio e após um episódio envolvendo o presidente da entidade, Mehdi Taj, que no mês passado foi impedido de entrar no Canadá para participar do Congresso da Fifa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Federação cobra garantias para delegação

Segundo declarações feitas à imprensa estatal iraniana, o governo apresentou uma lista com dez exigências relacionadas à participação da seleção no Mundial.

Entre os pedidos estão garantias para emissão de vistos, reforço na segurança da delegação e respeito aos símbolos nacionais do país, como bandeira e hino.

A federação também solicitou medidas extras de proteção em aeroportos, hotéis e deslocamentos oficiais durante a competição.

Impasse envolve ligação com grupo militar



O episódio envolvendo Mehdi Taj aumentou a tensão diplomática em torno da participação iraniana. O dirigente foi barrado pelas autoridades canadenses devido a acusações de ligação com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI), classificado pelo Canadá como organização terrorista desde 2024.

Outro ponto levantado pelo governo iraniano envolve atletas e membros da comissão técnica que já tiveram passagem pelo grupo militar. Entre os nomes citados estão os jogadores Mehdi Taremi e Ehsan Hajsafi.

O Irã quer garantias de que esses profissionais não enfrentarão restrições migratórias durante o torneio.

Fifa mantém planejamento da competição

Mesmo diante das discussões políticas, a Fifa afirmou que não existem mudanças previstas no calendário da Copa do Mundo.

O presidente da entidade, Gianni Infantino, confirmou que as partidas do Irã continuarão sendo disputadas nos Estados Unidos.

Já o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, declarou que os jogadores da seleção iraniana serão recebidos normalmente, mas ressaltou que pessoas ligadas ao CGRI ainda poderão ser impedidas de entrar no país.

Irã já definiu base e calendário

A Seleção Iraniana pretende utilizar a cidade de Tucson, no Arizona, como base durante a Copa do Mundo.

A estreia da equipe será contra a Nova Zelândia, em Los Angeles, no dia 15 de junho. Depois, o Irã encara a Bélgica, novamente em Los Angeles, no dia 21, e fecha a fase de grupos diante do Egito, em Seattle, no dia 27 de junho.

Em nova manifestação pública, a federação afirmou que “nenhum país ou potência estrangeira” poderá impedir a presença do Irã em uma Copa do Mundo conquistada “dentro de campo”.