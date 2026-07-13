CANOAGEM
Isaquias Queiroz faz história e conquista o ouro no Pan-Americano
Torneio ainda terminou com o bronze de Valdenice Conceição, natural de Itacaré
Natural de Ubaitaba, na Bahia, o campeão olímpico Isaquias Queiroz conquistou mais uma medalha de ouro em sua carreira vitoriosa. No Pan-Americano de Canoagem de Velocidade e Paracanoagem, o atleta venceu a final com o tempo 3min49s50 na modalidade C1 masculino 1000m.
Isaquias é dono de cinco medalhas em Jogos Olímpicos, sendo um ouro, três pratas e um bronze conquistados em Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024.
"Foi uma final boa, onde eu saí muito lento, mas consegui recuperar na remada e controlei até o final. Foi um pouco mais tranquilo do que eu pensei, mas saí um pouco fadigado, porque tive que remar já que ninguém é ruim aqui. Fico feliz em ganhar essa medalha para o Brasil. Agora é descansar porque depois tem mais prova", afirmou Isaquias Queiroz depois da prova.
Outros baianos fizeram história
A também baiana Valdenice Conceição, natural de Itacaré, fez história ao faturar o bronze no C1 feminino 200m. Em uma final decidida nos detalhes, ela ficou em terceiro com o tempo de 45s39, ficando atrás apenas da canadense Sophia Jansen, com 44s78, e da cubana Yarisleidis Duboy, com 45s10.
Valdenice conquistou a vaga nas Olimpíadas de Paris 2024 e parou nas semifinais na categoria C1 200 metros, terminando na 13ª colocação. Ela conquistou o bronze na Copa do Mundo de 2014, e nos Jogos Pan-Americanos de 2015.
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Na última sexta-feira, 10, foi a vez de Gabriel Nascimento, natural de Ubatã, na Bahia, escrever seu nome na história do esporte. Ele conquistou a medalha de ouro na Copa do Mundo de canoagem velocidade, quebrando um longo jejum de 10 anos,
Desde 2016, apenas Isaquias Queiroz conquistava o primeiro lugar para o Brasil na competição. O Baiano venceu a final do C1 masculino 200 metros em Montreal, no Canadá, com o tempo de 40s69.