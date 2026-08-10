Itacaraense supera favoritos e vence 2ª etapa do Baiano de Bodyboard

A decisão da 2ª etapa do Circuito Baiano de Bodyboard aconteceu na Praia da Tiririca, em Itacaré, no sul da Bahia, neste domingo, 9. Na categoria Pro masculina, principal da competição, os favoritos ao título eram o bicampeão mundial Uri Valadão e o também baiano Gabriel Braga, mas quem levou a melhor foi Lucas Santos.

O itacaraense surpreendeu e faturou o ouro, enquanto Braga levou a prata. O bronze foi dividido entre outro atleta local, Gabriel Santos, e o próprio Valadão, que não conseguiu repetir o favoritismo diante do público da Tiririca.

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“Eu cresci assistindo aos vídeos do Uri Valadão e do Gabriel Braga, eles sempre foram uma inspiração pra mim. Hoje eu tive a oportunidade de estar na mesma bateria dos dois, surfando de igual para igual com meus ídolos. Isso mostra a força que o esporte tem de revelar novos talentos”, celebrou Lucas Santos, campeão do Main Evento Pro, no pódio da Tiririca.

Do lado de quem foi superado, o reconhecimento também veio em forma de incentivo. “Eventos como esse são fundamentais para dar visibilidade ao esporte e possibilitar que novos atletas sejam conhecidos e ganhem protagonismo”, destacou Uri Valadão sobre a etapa em Itacaré.

Categoria feminina

Na categoria Pro feminina, o título ficou com Juliana Dourado, que levou a melhor sobre Liz Bensabath, vice-campeã, com Claudia Silva e Antonella Ramondo dividindo o terceiro lugar. O resultado consolida as duas categorias Pro, a principal vitrine técnica do evento como o grande capítulo da etapa, com destaque para o protagonismo dos atletas da casa entre os homens e a consistência de Dourado entre as mulheres.

A competição também teve pódio decidido nas demais categorias. Na Master, o título ficou com Alexandre Milazzo. Nas categorias Open, Yure Wolff venceu entre os homens e Liz Bensabath, já duas vezes no pódio no fim de semana, também levou o título entre as mulheres.

Celebração na categoria social

Um dos momentos mais celebrados do domingo, porém, veio da categoria Social: a campeã Camila Cesar representa o Surfe Como Uma Garota, projeto social sediado em Itacaré que conecta garotas com o mar e com elas mesmas através do bodyboard. A iniciativa já leva o esporte a escolas da rede pública do município e forma turmas de meninas na prática do bodyboard, criando um caminho direto entre a base e etapas competitivas como o Itacaré Bodyboard Pro.

“Ver atletas da casa no topo do pódio, superando nomes consagrados do circuito nacional e mundial, é a prova de que o trabalho de base do bodyboard baiano está no caminho certo. Itacaré mostrou hoje que também revela grandes talentos, e não só recebe grandes eventos”, avalia Gabriel Nascimento, presidente da Federação de Bodyboarding do Estado da Bahia (FEBEB).

2ª etapa do Circuito Baiano de Bodyboard - Foto: Fabriciano Junior

“Eventos como o Itacaré Bodyboard Pro fortalecem o calendário turístico do município e mostram a força de Itacaré como destino de esporte e natureza. Cada etapa como essa gera visibilidade, movimenta a economia local e reforça nosso trabalho de posicionar a cidade no cenário nacional do turismo esportivo”, afirma Alisson Reis, secretária municipal de Esporte de Itacaré.