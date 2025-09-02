Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELIMINATÓRIAS DA COPA

Ivete fará show de abertura no Maracanã antes do jogo da Seleção

A Canarinha entra em campo nesta quinta-feira, 4, às 21h30 pelas Eliminatórias da Copa

Marina Branco

Por Marina Branco

02/09/2025 - 15:56 h
Ivete Sangalo se apresentará em jogo da Seleção Brasileira
Ivete Sangalo se apresentará em jogo da Seleção Brasileira -

A Data Fifa está batendo na porta, a Seleção Brasileira já se apresentou, e o Brasil está prestes a entrar em campo no Maracanã nesta quinta-feira, 4, às 21h30, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Encarando o Chile, a Canarinha receberá uma convidada cheia de brasilidade para dar a trilha sonora da partida - Ivete Sangalo.

Jogando no Brasil pela última vez antes da Copa do Mundo, a Seleção terá Ivete "abrindo" seu show, com uma apresentação após o aquecimento. Na última segunda-feira, 1, 45 mil ingressos já tinham sido vendidos, restando outros 25 mil para quem quiser ver Veveta ou a Amarelinha.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jean Lucas destaca Ceni como peça-chave para sua convocação à Seleção
Jean Lucas se declara ao Bahia na Seleção: "Serei eternamente grato"
Jean Lucas se apresenta à Seleção Brasileira; assista ao vídeo

Após a partida contra o Chile, o Brasil encara a Bolívia em 9 de setembro, a Coreia do Sul em 10 de outubro e o Japão em 14 de outubro, sendo os dois últimos jogos amistosos. Além disso, terão jogos em novembro deste ano e março do ano que vem, que devem acontecer na Europa.

Contra o Chile, o Brasil chega já classificado, com Ancelotti testando um time inovador. Na terceira colocação com 25 pontos, o Brasil está a apenas dez pontos da Argentina, líder da tabela, enquanto o Chile fica em último lugar com apenas dez pontos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Eliminatórias da Copa Ivete Sangalo seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ivete Sangalo se apresentará em jogo da Seleção Brasileira
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Ivete Sangalo se apresentará em jogo da Seleção Brasileira
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Ivete Sangalo se apresentará em jogo da Seleção Brasileira
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Ivete Sangalo se apresentará em jogo da Seleção Brasileira
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x