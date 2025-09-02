Ivete fará show de abertura no Maracanã antes do jogo da Seleção

Ivete Sangalo se apresentará em jogo da Seleção Brasileira - Foto: Reprodução I X

A Data Fifa está batendo na porta, a Seleção Brasileira já se apresentou, e o Brasil está prestes a entrar em campo no Maracanã nesta quinta-feira, 4, às 21h30, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Encarando o Chile, a Canarinha receberá uma convidada cheia de brasilidade para dar a trilha sonora da partida - Ivete Sangalo.

Jogando no Brasil pela última vez antes da Copa do Mundo, a Seleção terá Ivete "abrindo" seu show, com uma apresentação após o aquecimento. Na última segunda-feira, 1, 45 mil ingressos já tinham sido vendidos, restando outros 25 mil para quem quiser ver Veveta ou a Amarelinha.

Após a partida contra o Chile, o Brasil encara a Bolívia em 9 de setembro, a Coreia do Sul em 10 de outubro e o Japão em 14 de outubro, sendo os dois últimos jogos amistosos. Além disso, terão jogos em novembro deste ano e março do ano que vem, que devem acontecer na Europa.

Contra o Chile, o Brasil chega já classificado, com Ancelotti testando um time inovador. Na terceira colocação com 25 pontos, o Brasil está a apenas dez pontos da Argentina, líder da tabela, enquanto o Chile fica em último lugar com apenas dez pontos.