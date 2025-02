Jacuipense vence Colo-Colo e ultrapassa o Bahia no Baianão

Jacuipense venceu o Colo-Colo - Foto: Lucas Pena / EC Jacuipense

Ao fim da 5ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, o Jacuipense recebeu o Colo-Colo no Carneirão e venceu pelo placar de 1x0 nesta quinta-feira, 30. O gol marcado por Everson Bispo garantiu mais uma vitória ao Leão do Sisal, segundo colocado, com 11 pontos somados.

Na campanha, o Jacupa vem de três triunfos e dois empates, ainda invicto na competição, com a mesma campanha do líder Vitória. Além disso, se coloca em uma ótima posição na tabela, com três pontos de vantagem para o Bahia e Porto, 3º e 4º colocado, respectivamente, e quatro para o Barcelona de Ilhéus, que está na 5ª posição.

Em contraste, o Colo-Colo segue sem conseguir vencer na competição, estando na 9ª colocação, com apenas dois pontos somados. Nos cinco jogos disputados, foram dois empates e três derrotas.

Na próxima rodada, o Jacuipense enfrentará o Atlético de Alagoinhas, na quarta-feira, 5, às 19h15. O Colo-Colo, precisando vencer, recebe o Barcelona de Ilhéus na terça-feira, 4, às 19h15.