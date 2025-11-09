Jair Ventura reforça que Vitória não desistirá enquanto houver chance

Jair Ventura destaca que Vitória não vai desistir enquanto houver chance - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O empate com o Botafogo ficou longe de ser o resultado desejado pela torcida do Vitória neste domingo, 9, no Barradão. No entanto, assim como Renato Kayzer, o técnico Jair Ventura destacou a importância do ponto conquistado na luta contra o rebaixamento.

Para o treinador rubro-negro, é preciso valorizar o resultado. Ele admitiu que gostaria de ter vencido a partida para afastar ainda mais o Vitória da zona de rebaixamento, mas ressaltou que “o ponto pode fazer diferença na reta final” do Campeonato Brasileiro.

Ao destacar o empate diante do Botafogo, Jair Ventura relembrou partidas em que o Leão teve bom desempenho, mas acabou derrotado e sem pontuar. Dessa vez, o treinador fez questão de enaltecer o resultado e reconheceu a qualidade do adversário: “Enfrentamos o atual campeão brasileiro, um time muito qualificado e difícil de marcar”.

Seguindo o discurso adotado após a vitória sobre o Internacional, na última quarta-feira, 5, — quando estabeleceu a meta de “sair da zona para não mais voltar” —, o técnico voltou a enfatizar o principal objetivo do Vitória nesta reta final: permanecer na Série A.

Enquanto houver chance, vamos lutar pelo nosso objetivo Jair Ventura - técnico do Vitória

Mesmo sem o resultado positivo, a torcida do Vitória mais uma vez compareceu em peso ao Barradão. A festa nas arquibancadas rendeu elogios de Jair Ventura, que lamentou não poder retribuir o apoio com uma vitória.

“Quero aproveitar para elogiar a nossa torcida, que compareceu em peso, lotou o estádio e nos empurrou o tempo todo. Fico feliz por isso. É difícil, no fim, não conseguir a vitória e não poder dar essa alegria a eles”, comentou o treinador.

Após o empate, o Vitória torce por um tropeço do Santos — que enfrenta o Flamengo — para permanecer fora da zona de rebaixamento durante a pausa para a Data Fifa. O Leão volta a campo apenas na próxima quarta-feira, 19, às 19h30, no Allianz Parque, contra o Palmeiras, onde Jair Ventura projetou “um bom resultado fora de casa”.