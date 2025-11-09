Menu
“VALORIZAR O PONTO”

Renato Kayzer valoriza empate do Vitória: "Cada ponto importa"

Atacante destacou a importância de somar pontos na reta final do Campeonato Brasileiro

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

09/11/2025 - 18:37 h | Atualizada em 09/11/2025 - 19:11
Kayzer ressalta importância do ponto
Kayzer ressalta importância do ponto -

Jogando em casa, o Vitória teve uma oportunidade de ouro para abrir uma pequena vantagem sobre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, faltando apenas cinco rodadas para o fim da competição.

No entanto, diante do Botafogo, a equipe não conseguiu sair do zero em um jogo equilibrado no Barradão e, a depender do resultado do Santos, pode voltar ao Z-4 do Brasileirão. Apesar do empate considerado “amargo”, o atacante Renato Kayzer destacou a importância de somar pontos neste momento decisivo.

Cada ponto, neste momento, é importante
Renato Kayzer - atacante do Vitória

Para Kayzer, o resultado precisa ser valorizado, já que o Botafogo é um adversário qualificado, que briga por uma vaga direta na Libertadores de 2026 e figura entre os melhores visitantes da Série A: “A gente sabia da dificuldade que seria o jogo”, completou o atacante.

Leia Também:

Vitória escalou Lucas Halter sem acordo, diz CEO do Botafogo; confira
Herói do tetra detona Leão após polêmica com Ancelotti: "Arrogante"
Reviravolta! Lucas Halter reforça o Vitória contra o Botafogo

Com o empate, o Vitória chegou aos 35 pontos e segue na 16ª posição, fora da zona de rebaixamento, mas torce por uma derrota do Santos diante do Flamengo, às 18h30, no Maracanã, para não retornar ao Z-4.

O Leão volta a campo na próxima quarta-feira, 19, às 19h30, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

