Jamerson valoriza empate no Brasileiro: "O grupo está de parabéns"

Jamerson, lateral-esquerdo do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão após empatar com o Corinthians na Neo Química Arena pela 11ª rodada do torneio neste domingo, 1. O lateral-esquerdo do Leão, Jamerson saiu de campo felizcom o resultado do Rubro-Negro.

Pela primeira vez na temporada, o Leão da Barra deixou um jogo de Brasileirão sem tomar nenhum gol, conquistando o ponto que o colocou na última posição fora do Z-4 da tabela. Para o jogador, o confronto prometia ser difícil, e o Vitória soube lidar bem com o obstáculo.



"A gente tem que valorizar. Sabemos que seria um jogo difícil. Vamos valorizar esse ponto. A gente sabia que os primeiros minutos aqui seriam difíceis. Conseguimos colocar o nosso estilo. O grupo está de parabéns. Fomos guerreiros aqui", afirmou.

"O nosso foco agora é total no Campeonato Brasileiro. Sabemos (da capacidade) do adversário aqui, sabemos que é um jogo difícil e conseguimos empatar. Vamos valorizar esse ponto e agora conseguirmos mais no Brasileiro", completou.



O próximo compromisso do Vitória é no dia 12 de junho, contra o Cruzeiro, buscando uma folga maior na tabela antes do hiato no Brasileirão. Durante o intervalo até julho, o clube planeja uma reestruturação de elenco, com até seis contratações em um mês, de acordo com o presidente Fábio Mota.