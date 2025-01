Jô, ex-jogador do Corinthians, se pronuncia após prisão

Atleta foi preso quarta feira, 18, por conta de atrasos no pagamento de pensão alimentícia - Foto: João Normando | AMFC

Após ser preso mais uma vez por conta de atrasos de pensão alimentícia de um de seus oito filhos, Jô, atleta ex-Corinthians, se pronunciou nesta quinta-feira, 19. Segundo o jogador, a prisão foi feita por conta de um "erro sistêmico". Seu pedido de detenção foi expedido pela Justiça em outubro, e foi levado pela polícia na quarta-feira, 18.

Por meio de uma nota enviada à imprensa, o atacante se pronunciou. “Em relação às matérias veiculadas sobre mim, esclareço que a condução em questão decorreu de um mal-entendido causado por um erro sistêmico, associado à falta de integração entre os sistemas do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)”.

Ainda segundo o atleta, o alvará de soltura já foi emitido. “Após a identificação e correção do problema, o alvará de soltura foi prontamente expedido pela Juíza da jurisdição plena de Itagibá (TJBA) e confirmado pelo Juiz de Plantão da Comarca de Contagem”.

Finalizando o texto, Jô afirma que a situação foi "completamente solucionada". “Apesar dos entraves burocráticos e administrativos enfrentados devido à incomunicabilidade entre os sistemas, a situação já foi completamente solucionada”, finaliza o jogador.

Jô segue ativo no futebol, atuando pela equipe do Itabirito, da primeira divisão do Campeonato Mineiro. Segundo a Secretaria do Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais, o atleta havia sido levado para o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Contagem.