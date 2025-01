Autor de lei que nomeia "Rua Olavo de Carvalho" se defende de críticas

Parlamentar disse ao Portal A TARDE que os comentários contrários à proposição são normais vindos da oposição - Foto: Cássio Moreira / Ag. A TARDE

Autor da lei que nomeia uma rua de Salvador em homenagem ao ideólogo Olavo de Carvalho, conhecido como "guru intelectual" da extrema-direita brasileira, o vereador Alexandre Aleluia (PL) se defendeu das críticas dos colegas vereadores pela autoria da proposta.



O parlamentar afirmou, em conversa com o Portal A TARDE, que os comentários contrários à proposição são normais, mas que a vontade da maioria dos vereadores prevaleceu na aprovação do projeto.

“Eu vi algumas críticas, mas é normal, assim como quando a Câmara aprova algum nome simbólico da esquerda, é comum também termos críticas do outro lado. Agora, o que faz parte do parlamento, e tem que respeitar, é que ali é a vontade popular, a maioria da Câmara escolheu pela criação e a nomeação da rua professor Olavo de Carvalho, e teremos em Salvador", afirmou Aleluia.



O projeto foi aprovado no pacote com os textos dos demais vereadores da Casa, o que é de praxe na última sessão ordinária do ano.

Morto em 2022, Olavo de Carvalho propagou ideias depois incorporadas às bandeiras do bolsonarismo, nas eleições de 2018, e escreveu livros como "O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota".

Local

A rua que será renomeada, caso o prefeito Bruno Reis sancione o projeto de lei aprovado pela Câmara, fica no trecho que faz ligação entre as ruas da Alfazema e Clerival do Prado Valadares, no Caminho das Árvores.

A rua possui aproximadamente 60 metros e é conhecida por ser a ladeira que dá acesso ao Shopping da Bahia para quem vem do Caminho das Árvores.