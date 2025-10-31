João Fonseca acumula fortuna em seu primeiro ano no tênis profissional

João Fonseca alcança marca milionária em prêmios na temporada 2025 - Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

Por conta de uma lombalgia, João Fonseca decidiu encerrar a temporada de 2025 antes do previsto.

A lesão impede o jovem tenista carioca, de apenas 19 anos, de disputar novos torneios neste ano, mas o balanço da temporada já é motivo de comemoração: ele acumulou 1,75 milhão de dólares (aproximadamente R$ 9,4 milhões) apenas em premiações nas 20 competições que disputou, incluindo Grand Slams, ATPs e Challengers.

A soma reforça a ascensão meteórica do número 1 do Brasil e 28º do ranking mundial. Desde sua estreia profissional, em 2021, João Fonseca já totalizou 2,5 milhões de dólares em prêmios, o que equivale a cerca de R$ 13,4 milhões.

O maior valor conquistado em 2025 veio no último domingo, quando ele venceu o ATP 500 de Basileia, na Suíça, e levou para casa 471 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões).

O prodígio carioca também teve ganhos expressivos nas quatro principais competições do circuito: Australian Open (US$ 200 mil), Roland Garros (168 mil euros), Wimbledon (152 mil libras) e US Open (US$ 154 mil).

Além dos bons resultados, Fonseca foi presença constante nos grandes palcos do tênis, com participações em sete Masters 1000 — Indian Wells, Miami, Madri, Roma, Toronto, Cincinnati e Paris — e em torneios como Buenos Aires, Halle e Eastbourne.

A temporada de 2025 foi marcada por conquistas importantes. João levantou quatro troféus, sendo dois ATPs (Basileia e Buenos Aires) e dois Challengers (Canberra e Phoenix). O desempenho é ainda mais notável considerando que, em janeiro, ele ocupava apenas a 145ª posição no ranking mundial.

O torneio mais lucrativo da carreira do atleta até o momento, porém, foi o ATP Next Gen, disputado na Arábia Saudita em dezembro de 2024. Na ocasião, ao conquistar o título que reúne os oito melhores tenistas sub-21 do planeta, o brasileiro faturou 526 mil dólares (equivalentes a R$ 2,8 milhões).

Mesmo fora das quadras oficiais, João Fonseca ainda voltará a jogar neste ano. Ele participará de uma partida de exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz, atual líder do ranking mundial, marcada para o dia 8 de dezembro, em Miami (EUA).

Sob o ponto de vista esportivo, Fonseca superou as metas estabelecidas para a temporada. O tenista havia projetado fechar o ano entre os 40 melhores do mundo, mas, mesmo após ser eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Paris e desistir do ATP 250 de Atenas, deve encerrar 2025 entre o 24º e o 28º lugares do ranking da ATP.