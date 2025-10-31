Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TÊNIS INTERNACIONAL

João Fonseca acumula fortuna em seu primeiro ano no tênis profissional

Fenômeno do tênis brasileiro encerra 2025 com mais de R$ 9 milhões em prêmios e lugar garantido entre os 30 melhores do mundo

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 7:59 h
João Fonseca alcança marca milionária em prêmios na temporada 2025
João Fonseca alcança marca milionária em prêmios na temporada 2025 -

Por conta de uma lombalgia, João Fonseca decidiu encerrar a temporada de 2025 antes do previsto.

A lesão impede o jovem tenista carioca, de apenas 19 anos, de disputar novos torneios neste ano, mas o balanço da temporada já é motivo de comemoração: ele acumulou 1,75 milhão de dólares (aproximadamente R$ 9,4 milhões) apenas em premiações nas 20 competições que disputou, incluindo Grand Slams, ATPs e Challengers.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A soma reforça a ascensão meteórica do número 1 do Brasil e 28º do ranking mundial. Desde sua estreia profissional, em 2021, João Fonseca já totalizou 2,5 milhões de dólares em prêmios, o que equivale a cerca de R$ 13,4 milhões.

O maior valor conquistado em 2025 veio no último domingo, quando ele venceu o ATP 500 de Basileia, na Suíça, e levou para casa 471 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões).

O prodígio carioca também teve ganhos expressivos nas quatro principais competições do circuito: Australian Open (US$ 200 mil), Roland Garros (168 mil euros), Wimbledon (152 mil libras) e US Open (US$ 154 mil).

Leia Também:

Final entre Flamengo e Palmeiras deixa Bahia perto da Libertadores
Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A
Árbitro de jogo do Vitória foi acusado de polêmica a favor do Cruzeiro

Além dos bons resultados, Fonseca foi presença constante nos grandes palcos do tênis, com participações em sete Masters 1000 — Indian Wells, Miami, Madri, Roma, Toronto, Cincinnati e Paris — e em torneios como Buenos Aires, Halle e Eastbourne.

A temporada de 2025 foi marcada por conquistas importantes. João levantou quatro troféus, sendo dois ATPs (Basileia e Buenos Aires) e dois Challengers (Canberra e Phoenix). O desempenho é ainda mais notável considerando que, em janeiro, ele ocupava apenas a 145ª posição no ranking mundial.

O torneio mais lucrativo da carreira do atleta até o momento, porém, foi o ATP Next Gen, disputado na Arábia Saudita em dezembro de 2024. Na ocasião, ao conquistar o título que reúne os oito melhores tenistas sub-21 do planeta, o brasileiro faturou 526 mil dólares (equivalentes a R$ 2,8 milhões).

Mesmo fora das quadras oficiais, João Fonseca ainda voltará a jogar neste ano. Ele participará de uma partida de exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz, atual líder do ranking mundial, marcada para o dia 8 de dezembro, em Miami (EUA).

Sob o ponto de vista esportivo, Fonseca superou as metas estabelecidas para a temporada. O tenista havia projetado fechar o ano entre os 40 melhores do mundo, mas, mesmo após ser eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Paris e desistir do ATP 250 de Atenas, deve encerrar 2025 entre o 24º e o 28º lugares do ranking da ATP.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ATP Basileia Buenos Aires Carlos Alcaraz João Fonseca tênis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
João Fonseca alcança marca milionária em prêmios na temporada 2025
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

João Fonseca alcança marca milionária em prêmios na temporada 2025
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

João Fonseca alcança marca milionária em prêmios na temporada 2025
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

João Fonseca alcança marca milionária em prêmios na temporada 2025
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x