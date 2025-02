João Fonseca arranca classificação às semis do ATP de Buenos Aires

João Fonseca - Foto: William West/AFP

O jovem tenista carioca João Fonseca arrancou a classificação às semifinais do ATP 250 de Buenos Aires com uma vitória de virada emocionante, a segunda no torneio, desta vez sobre o anfitrião Mariano Navone, atual 47º no ranking mundial, diante da torcida hermana. O brasileiro de 18 anos, 99º no ranking, começou mal a partida, conseguiu se recuperou na segunda parcial, mas depois oscilou novamente no set final. Resiliente, travou uma batalha consigo mesmo: perdia por 5 games a 3 o último set, quando quebrou o saque de Navone e mudou a história do jogo. O jovem não só chegou ao empate como selou a vitória no game seguinte, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6. 6/4 e 7/5.

“Eu não estava jogando o meu melhor. Lutei até o fim, estou cansado. Acreditei que em pouco tempo ele poderia ganhar. Quero dizer, desde o início eu estava acreditando que poderia vencer, mesmo que não estivesse jogando o meu melhor. Mas lutei, acreditei nisso e agora estou na semifinal. Estou muito, muito feliz com a forma como lutei hoje”, comemorou o brasileiro em depoimento após a classificação.

João Fonseca volta à quadra no sábado (14) contra o sérvio Laslo Djere (112º no ranking), em horário ainda a ser definido. A outra semi será entre o espanhol Pedro Martinez e o vencedor do confronto entre o alemão Alexander Zverev e o argentino Francisco Cerúndolo.

Após Buenos Aires, o carioca competirá em casa, no ATP 500 Rio Open Rio. A chave principal do maior torneio de tênis da América do Sul começa na próxima segunda-feira (17).