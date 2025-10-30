João Fonseca desiste de atuar no ATP 250 de Atenas; saiba motivo

João Fonseca, tenista brasileiro - Foto: Julien de Rosa | AFP

João Fonseca não vai mais participar do ATP 250 de Atenas. Depois da eliminação no Masters 1000 de Paris, o tenista brasileiro sofre com uma lombalgia e optou por desistir de jogar na Grécia para realizar o tratamento. As informações são do ge.globo.

Com isso, Fonseca não irá atuar em mais nenhum torneio da ATP na temporada 2025, mas sua participação na partida de exibição contra Carlos Alcaraz, em Miami, nos Estados Unidos, está confirmada para o dia 8 de dezembro.

A desistência de João Fonseca vem um dia após a derrota para o russo Karen Khachanov, por 2 sets a 1 — parciais de 6/1, 3/6 a 6/3, pela segunda rodada do Masters 1000 de Paris, na França.

Ranking histórico

Com apenas 19 anos, João Fonseca ocupa a 28ª posição do ranking da ATP. Com isso, o brasileiro está em sua melhor colocação da carreira e entra num grupo seleto de apenas nove brasileiros, entre homens e mulheres, que já figuraram no top-30 de simples na história do tênis.