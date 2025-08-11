TÊNIS
João Fonseca encara francês na 3ª rodada de Cincinnati
João Fonseca x Térence Atmane: horário e onde assistir ao jogo em Cincinnati
Por Redação
João Fonseca volta às quadras nesta segunda-feira, 11, para disputar a terceira fase do Masters 1000 de Cincinnati, em seu último torneio antes do US Open. O jovem carioca enfrenta o francês Térence Atmane por volta das 17h.
A vaga na terceira rodada veio após a vitória sobre o espanhol Alejandro Fokina, em partida encerrada de forma antecipada. O adversário abandonou o confronto no fim do segundo set, quando Fonseca vencia por 5/4. No primeiro set, o espanhol levou a melhor com a parcial de 7/6(4), mas demonstrou muito cansaço durante a partida e optou por não continuar.
Leia Também:
Esta já é a segunda vitória de João no torneio. Na estreia, o brasileiro havia superado o chinês Bu Yunchaokete de virada, por 2 sets a 1. Agora, o foco está em Atmane, de 23 anos, número 132 do ranking mundial, que chega embalado após eliminar o italiano Flavio Cobolli, 22º colocado da ATP, por 2 sets a 1, em duelo decidido no tie-break: 6/4, 3/6 e 7/6(7).
O Masters 1000 de Cincinnati marca a reta final de preparação de João Fonseca para o US Open, Grand Slam no qual ele já tem vaga garantida na chave principal e que será disputado entre 24 de agosto e 7 de setembro.
João Fonseca x Térence Atmane — onde assistir e horário:
- Data: segunda-feira, 11 de agosto
- Horário: por volta das 17h
- Onde assistir: ESPN e Disney+
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes