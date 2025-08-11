Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TÊNIS

João Fonseca encara francês na 3ª rodada de Cincinnati

João Fonseca x Térence Atmane: horário e onde assistir ao jogo em Cincinnati

Por Redação

11/08/2025 - 8:09 h
Nesta segunda (11), João Fonseca enfrenta o francês Térence Atmane pela terceira fase do Masters 1000 de Cincinnati. Saiba o horário, onde assistir e detalhes do jogo.
Nesta segunda (11), João Fonseca enfrenta o francês Térence Atmane pela terceira fase do Masters 1000 de Cincinnati. Saiba o horário, onde assistir e detalhes do jogo. -

João Fonseca volta às quadras nesta segunda-feira, 11, para disputar a terceira fase do Masters 1000 de Cincinnati, em seu último torneio antes do US Open. O jovem carioca enfrenta o francês Térence Atmane por volta das 17h.

A vaga na terceira rodada veio após a vitória sobre o espanhol Alejandro Fokina, em partida encerrada de forma antecipada. O adversário abandonou o confronto no fim do segundo set, quando Fonseca vencia por 5/4. No primeiro set, o espanhol levou a melhor com a parcial de 7/6(4), mas demonstrou muito cansaço durante a partida e optou por não continuar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Rodada ajuda, Bahia se mantém no G-4 e o Vitória fica fora da zona
Piloto da Nascar sofre queda e quebra clavícula ao comemorar vitória
Vasco empata com Atlético-MG e mantém o Vitória fora do Z-4

Esta já é a segunda vitória de João no torneio. Na estreia, o brasileiro havia superado o chinês Bu Yunchaokete de virada, por 2 sets a 1. Agora, o foco está em Atmane, de 23 anos, número 132 do ranking mundial, que chega embalado após eliminar o italiano Flavio Cobolli, 22º colocado da ATP, por 2 sets a 1, em duelo decidido no tie-break: 6/4, 3/6 e 7/6(7).

O Masters 1000 de Cincinnati marca a reta final de preparação de João Fonseca para o US Open, Grand Slam no qual ele já tem vaga garantida na chave principal e que será disputado entre 24 de agosto e 7 de setembro.

João Fonseca x Térence Atmane — onde assistir e horário:

  • Data: segunda-feira, 11 de agosto
  • Horário: por volta das 17h
  • Onde assistir: ESPN e Disney+

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

João Fonseca Masters 1000 Cincinnati tênis Térence Atmane

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nesta segunda (11), João Fonseca enfrenta o francês Térence Atmane pela terceira fase do Masters 1000 de Cincinnati. Saiba o horário, onde assistir e detalhes do jogo.
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Nesta segunda (11), João Fonseca enfrenta o francês Térence Atmane pela terceira fase do Masters 1000 de Cincinnati. Saiba o horário, onde assistir e detalhes do jogo.
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Nesta segunda (11), João Fonseca enfrenta o francês Térence Atmane pela terceira fase do Masters 1000 de Cincinnati. Saiba o horário, onde assistir e detalhes do jogo.
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Nesta segunda (11), João Fonseca enfrenta o francês Térence Atmane pela terceira fase do Masters 1000 de Cincinnati. Saiba o horário, onde assistir e detalhes do jogo.
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x