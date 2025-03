João Fonseca vence Bublik e conquista o Challenger nos EUA

Tenista brasileiro de 18 anos derrotou russo Alexander Bublik por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7-5) e 7/5 (7-0) - Foto: AFP

O tenista João Fonseca conquistou o Challenger de Phoenix, no Arizona. Na noite deste domingo, o tenista brasileiro de 18 anos venceu o russo Alexander Bublik por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7-5) e 7/5 (7-0) e conquistou o segundo título em três meses no circuito profissional.

O carioca já havia vencido o ATP 250 de Buenos Aires. Neste ano, Fonseca fez uma campanha de destaque no papel de estreante no Australian Open e parte com motivação para o Masters de Miami.

O primeiro set foi equilibrado. Quando João Fonseca demonstrava que fecharia a parcial, o adversário respondia e protelava a conclusão. Houve quebras de serviço dos dois lados da quadra e a disputa foi levada até a vitória de João Fonseca por 7/6. As devoluções de esquerda de Fonseca complicaram a estratégia do adversário e deixaram o tenista em situação difícil.

O segundo também teve trocação de games no início. Houve empate por 4/4. Cada um deles confirmava o saque. Fonseca abriu 5/4, ficou a um game do match point, porém Bublik salvou duas vezes e igualou novamente em 5/5 em uma prova de resistência do russo.

Resistente, o russo salvou um match point, virou o game empatou novamente o set em 6/6. O set avançou novamente ao tie-break. O brasileiro abriu 6 x 0 e fechou em 7 x 0.

João Fonseca vive um ano especial. No início da temporada, alcançou a segunda rodada no Australian Open como estreante no Grand Slam. Em Buenos Aires, conquistou o título do ATP 250. Cansado, não passou da primeira fase no Rio Open. Em Indian Wells, caiu na segunda fase.

Em Phoenix, consolida uma semana perfeita depois aos derrotar Alexander Bublik depois de passar por Pavel Kotov (Rússia), Jan-Lennard Struff (Alemanha), Hugo Gaston (França) e Kei Nishikori (Japão). O título vai fazer com que Fonseca dê um salto no ranking nesta segunda-feira, 16.