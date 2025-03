João Fonseca vence inglês e vai à 2ª rodada em Indian Wells

João Fonseca em partida no Indian Wells - Foto: MATTHEW STOCKMAN/ AFP

Em ascensão e com todos os holofotes ao seu redor, o brasileiro João Fonseca venceu o inglês Jacob Fearnley e avançou ao Master 1000 de Indian Wells, na tarde desta quinta-feira, 6. Na partida, o tenista sofreu, mas levou a melhor, com o placar de dois sets a um, com parciais de 6/2, 1/6 e 6/3.

Na segunda rodada, João terá um desafio ainda maior, enfrentando o 14º tenista do mundo. O carioca duela contra o inglês Jack Draper, no sábado, 8.

Esta é a segunda participação do brasileiro em um Master 1000, também tendo avançado de fase em Madri, em abril de 2024, quando venceu o americano Alex Michelsen na estreia.

Em 2025, João acumula ótimos resultados, como o título do Challenger de Camberra e do Aberto de Buenos Aires. Além disso, avançou à segunda rodada do Australian Open, Grand Slam, mas caiu na estreia do Rio Open.