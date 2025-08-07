Menu
ESPORTES
MASTERS 1000

João Fonseca vira sobre chinês e estreia com vitória em Cincinnati

Brasileiro derrotou Bu Yunchaokete nesta quinta-feira, 7

Por João Grassi

07/08/2025 - 14:56 h
João Fonseca, jovem tenista brasileiro de 18 anos
João Fonseca, jovem tenista brasileiro de 18 anos -

É do Brasil! João Fonseca, número 49 do mundo, derrotou o chinês Bu Yunchaokete, 79º no ranking da ATP, nesta quinta-feira, 7, pela primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Fonseca bateu Yunchaokete por 2 sets a 1, com direito a virada e parciais de 4/6, 6/2 e 7/5. Agora, o brasileiro avança para a segunda rodada de Cincinnati e encara o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 19º do mundo.

"Jogo difícil, em que o meu adversário sacava e devolvia bem. Não estava me sentindo muito bem no fundo, mas fui me adaptando e ficando cada vez mais solto. No segundo set, consegui as quebras, e o terceiro foi mais de sobrevivência. Seguimos assim, lutando e acreditando. Muito feliz com essa primeira rodada", avaliou Fonseca.

Disputa pelo Top-50

João Fonseca segue na briga pelo Top-50 do ranking da ATP. Ainda que seja oficialmente o 49º colocado, o brasileiro chegou a Cincinnati em 52º na atualização em tempo real, após a queda na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto. Com a vitória desta quinta, o brasileiro deve ganhar posições.

A participação em Cincinnati é a sétima de João Fonseca em torneios Masters 1000, a sexta em 2025. A melhor campanha até então ocorreu em Miami, em março, ao alcançar a terceira rodada e ser eliminado pelo australiano Alex de Minaur.

x