João Pedro e Estevão devem estrear como titulares na Seleção contra Chile

A expectativa para a entrevista de ontem de Carlo Ancelotti – pré-jogo contra o Chile, que acontece nesta quinta, 4, no Maracanã, – era de um foco nas declarações de Neymar sobre a sua ausência por uma escolha técnica do treinador da Seleção Brasileira. De fato, o tema apareceu, mas o destaque mesmo foram o centroavante João Pedro e o meia-atacante Estevão, dupla que vem fazendo grande início de Premier League pelo Chelsea e que deve começar na titularidade no jogo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do ano que vem.

O Brasil já tem a vaga garantida de maneira antecipada, então as duas últimas partidas do torneio classificatório servirão como testes importantes para a convocação final para o Mundial. Na próxima terça-feira, a equipe pega a Bolívia, em La Paz. Assim, a dupla do Chelsea João Pedro e Estevão terá a oportunidade de mostrar que a Seleção pode ter também um “futuro azul”.

Além dos dois, Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Raphinha, do Barcelona, devem completar o quarteto ofensivo no primeiro confronto, com a Seleção Chilena. O principal jogador do ataque da Canarinho, Vinícius Júnior – o mais recente melhor do mundo e que tem a mais alta confiança do treinador brasileiro, sendo nome certo na Copa do Mundo – foi poupado das próximas partidas das Eliminatórias.

Ascensão

Os dois ‘azuis’ que vão entrar em campo hoje têm poucos jogos pelo Chelsea. Enquanto João Pedro, de 23 anos, é conhecedor da Premier League jogando duas temporadas pelo Brighton, tendo antes atuado quatro temporadas na Championship, Estevão, logo ao completar a maioridade, atravessou o Oceano para vestir a camisa dos ‘bleus’ após fazer sucesso pelo Palmeiras.

Pelo Brighton, mesmo brigando na parte inferior da tabela da Premier League, João Pedro marcou 20 gols na sua primeira temporada, distribuindo três assistências. Na segunda, balançou a rede 10 vezes em 30 jogos, com sete passes para gols dos companheiros.

Em seis partidas oficiais pelo Chelsea, o centroavante, camisa 9 nato, mas que também joga na armação das jogadas, balançou a rede cinco vezes em apenas seis jogos – três pela Premier League e três pelo Mundial de Clubes. Os números são excelentes e promissores para o restante da temporada na equipe londrina.

Os números de gols de Estevão ainda são um pouco mais tímidos, até pela função, mas a diferença que o jogador é capaz de promover em campo é sentida desde os tempos do Verdão. Na equipe paulista, em duas temporadas, Estevão anotou 15 gols e concedeu 10 assistências em 45 jogos na primeira temporada no time profissional. No ano passado, atuou em 37 partidas, marcando 12 vezes e concedendo cinco passes para gols. Em Londes, o jogador atuou 180 minutos (equivalente a duas partidas) e já deu um passe para gol no novo time.

Posições

O meia do Chelsea deve atuar na Seleção como ponta pelo lado direito, mas eventualmente aparecendo como armador no meio. Essa leitura foi apresentada por Carlo Ancelotti também na entrevista coletiva de ontem.

“Creio que o futebol moderno perdeu um pouco esse tipo de jogador, que joga por dentro, como meia. O futebol está com mais extremos, fortes, rápidos, esse tipo de jogador. O Estêvão tem muita qualidade e pode jogar também por dentro”, afirmou o técnico, que também comentou que João Pedro entrará em campo como o camisa 9 da Canarinho.

“Ele (João Pedro) pode jogar como número 10 ou como centroavante. No jogo de amanhã vai jogar como centroavante. Atrás dele tenho que pensar quem colocar, pode ser Estêvão, pode ser Raphinha também”, falou o treinador italiano, que comentou ainda sobre a ausência de Neymar na convocação para os jogos.

“É uma decisão técnica que se baseia em muitas coisas. No que o jogador está fazendo, no que já fez, e também no problema que ele teve”, completou Ancelotti.