Jogador do Bahia é assaltado e tem carro levado em Lauro de Freitas | A TARDE

O volante do Bahia, Rezende, foi assaltado em Vlilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador A esposa do jogador, Letícia Miranda divulgou o crime em post nas redes sociais na madrugada deste domingo, 4.

No post, Leticia informou que Rezende estava com os filhos no momento do crime e os criminosos levaram seu celular e um carro que eles tinham alugado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

"Júlio foi assaltado, desconsiderem qualquer mensagem. Estava ele com as crianças, mas estão todos bem. Gente, ele foi assaltado em Vilas do Atlantico. Em frente a escola Mendel...Levaram o carro que tínhamos alugado. Peugeot 208 BRANCO - RVN7J42", postou Letícia.

Outro jogador do atual elenco do Bahia que foi alvo de criminosos foi o volante Nicolás Acevedo, que em 2023, também teve seu carro roubado. A ação criminosa ocorreu em Vila de Abrantes, Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Na ocasião, o veiculo foi recuperado horas depois.