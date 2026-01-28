Jogador do lanterna do Baianão desabafa: “Precisamos de ajuda"

Willian Kaefer pelo Atlético de Alagoinhas - Foto: Reprodução I Atlético de Alagoinhas

O clima no Atlético de Alagoinhas após mais um revés no Campeonato Baiano de 2026 foi de forte cobrança e desabafo. Depois da derrota para o Galícia, na noite desta terça-feira, 27, o volante Willian Kaefer fez duras declarações, cobrando apoio da cidade e citando diretamente o prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo.

Durante a entrevista, o jogador questionou a falta de suporte ao clube, apesar da tradição da equipe no futebol baiano. “Eu falo diretamente para a cidade de Alagoinhas, para o prefeito, para a galera em geral: vão chegar junto com o Atlético de Alagoinhas ou não? Como é que vai ser?”.

Um dos principais pontos levantados por Kaefer foi a dificuldade enfrentada pelo elenco no dia a dia. Segundo ele, o Atlético sequer consegue utilizar o próprio estádio para treinamentos. “Eu nunca vi um time de futebol que é o único da cidade, chamado Atlético de Alagoinhas, e que tenha tanta dificuldade para treinar no próprio campo”.

Vão demorar quanto tempo para ajudar o Atlético de Alagoinhas? Um time bicampeão baiano? Por que vão demorar? Willian Kaefer - volante do Atlético de Alagoinhas

“É um time que já mostrou até onde pode chegar. Mas a gente precisa de ajuda, velho. Precisa de ajuda”, bradou o volante do Carcará.

Ainda no desabafo, Kaefer comparou a situação do Atlético com a de outros clubes do estadual, citando a movimentação no mercado de transferências: “Todo mundo está contratando. Até o Galícia chegou agora e contratou atletas. E o Atlético, vai chegar alguém?”.

“Não vão ajudar o Atlético? Vão deixar a gente sozinho nessa situação?”. disse - Kaefer

Ao final da entrevista, o jogador direcionou a fala diretamente à torcida, pedindo apoio neste momento delicado da temporada. “Quem é atleticano, chegue junto para ajudar, porque nós estamos sozinhos aqui dentro e precisamos de apoio”, afirmou Kaefer.

Resposta da Prefeitura

Em retorno às críticas feitas pelo jogador em relação à ausência de apoio do Município, a Prefeitura de Alagoinhas se pronunciou em nota ao Portal A TARDE, afirmando ser patrocinadora do clube "com muita honra e orgulho".

O patrocínio, no valor de R$ 180 mil para a temporada de 2026, é o maior aporte financeiro feito pela Prefeitura na história do Carcará. Além disso, segundo a Prefeitura, o Município também tem apoiado o Atlético por meio da liberação do campo do Estádio Antônio Carneiro para treinamentos, dentro de um calendário que não prejudique o estado do gramado para os jogos.

"Isso é sinônimo de respeito ao Atlético e, principalmente, ao torcedor, que merece assistir a um bom espetáculo", opinou o órgão. "A Prefeitura reconhece as dificuldades do Atlético – inclusive a necessidade de um centro de treinamento adequado – e seguirá mantendo o apoio, dentro das possibilidades e torcendo para que o time possa superar as adversidades em campo, como já fez em outras oportunidades, para a alegria da nossa gente", completou.

"O Município reforça o apelo para que a torcida Carcará fortaleça o apoio ao Atlético da forma que ela melhor sabe fazer: nas arquibancadas, em festa, empurrando o time para cima dos adversários. Avante, Alagoinhas! Pra frente, meu Atlético!", finalizou.

Atualmente, o Atlético de Alagoinhas ocupa a última posição do Campeonato Baiano, com apenas dois pontos conquistados, ainda sem vencer na competição. Na próxima rodada, o Carcará enfrenta a Juazeirense, no Carneirão, em Alagoinhas, na próxima terça-feira, 3, às 19h15.