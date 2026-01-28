Paquetá de volta: Flamengo anuncia contratação mais cara do Brasil

Siga o A TARDE no Google

Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo - Foto: Reprodução/Instagram

O Flamengo acertou o retorno do meio-campista Lucas Paquetá. O anúncio oficial foi feito nesta quarta-feira, 28, por meio das redes sociais do clube. Para repatriar o atleta, cria da Gávea, o rubro-negro desembolsou 42 milhões de euros — cerca de R$ 260 milhões —, marcando a volta do jogador após oito anos.

Paquetá assinou contrato com o Flamengo por cinco temporadas, válido até o final de 2031, tornando-se a contratação mais cara não apenas da história do clube carioca, mas também do futebol brasileiro.

Revelado pelas divisões de base do Flamengo, o meia fez sua estreia no time profissional em 2016. No ano seguinte, consolidou-se como titular e, em janeiro de 2019, foi negociado com o Milan, da Itália. Posteriormente, passou pelo Lyon, da França, antes de chegar ao West Ham, em 2022.

West Ham confirma liberação

"O West Ham United confirma que Lucas Paquetá recebeu a permissão para realizar exames médicos e discutir termos com o Flamengo, depois do acordo de sua taxa para a transferência", informou o clube inglês.