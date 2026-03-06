Jogador é eliminado duas vezes na mesma fase e competição em 10 dias

Marquinhos pelo Santa Cruz - Foto: Reprodução I Instagram

Ser eliminado de um campeonato dói - sair duas vezes do mesmo campeonato na mesma fase em apenas dez dias, é uma dor para poucos. Foi exatamente isso que o atacante Marquinhos, de 23 anos, experenciou nesta temporada com a Copa do Brasil.

Recém-contratado pelo Santa Cruz, o atacante estreou justamente na partida que terminou com a queda do time pernambucano. Após empate no tempo normal, o Tricolor acabou derrotado nos pênaltis por 4 a 2 pelo Sousa.

Marquinhos foi um dos jogadores que desperdiçaram sua cobrança, defendida pelo goleiro Moisés. O meia William Júnior também perdeu, ao acertar a trave.

Primeira eliminação

No entanto, antes de vestir a camisa do Santa Cruz, Marquinhos já havia sido eliminado da Copa do Brasil defendendo o Maguary. No dia 24 de fevereiro, o atacante esteve em campo na derrota por 4 a 3 para o Fortaleza Esporte Clube, na Arena Castelão.

A partida terminou de forma dramática para a equipe pernambucana, que sofreu o gol decisivo aos 49 minutos do segundo tempo, após ter feito jogo equilibrado.

Pouco depois dessa partida, Marquinhos foi anunciado como reforço do Santa Cruz. A contratação foi oficializada na quarta-feira, e no dia seguinte o jogador já fez sua estreia, entrando em campo aos 20 minutos da etapa final contra o Sousa e sendo eliminado na mesma fase do Maguary.

Mudança no regulamento

A situação só foi possível por causa de uma alteração no regulamento da Copa do Brasil em 2026, em que a Confederação Brasileira de Futebol passou a permitir que um atleta atue por até dois clubes diferentes na competição, desde que a transferência ocorra antes do início da sexta fase do torneio.

Com isso, Marquinhos pôde defender o Santa Cruz mesmo após já ter disputado (e perdido) a competição pelo Maguary.

Próximo compromisso

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Santa Cruz agora volta suas atenções para o restante da temporada. O próximo compromisso do clube será apenas no início de abril, na estreia da Série C do Brasileirão, diante do Itabaiana.