Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA DO BRASIL

Jogador é eliminado duas vezes na mesma fase e competição em 10 dias

Marquinhos conseguiu ser eliminado na Copa do Brasil por dois clubes diferentes em poucos dias

Marina Branco

Por Marina Branco

06/03/2026 - 10:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Marquinhos pelo Santa Cruz
Marquinhos pelo Santa Cruz -

Ser eliminado de um campeonato dói - sair duas vezes do mesmo campeonato na mesma fase em apenas dez dias, é uma dor para poucos. Foi exatamente isso que o atacante Marquinhos, de 23 anos, experenciou nesta temporada com a Copa do Brasil.

Recém-contratado pelo Santa Cruz, o atacante estreou justamente na partida que terminou com a queda do time pernambucano. Após empate no tempo normal, o Tricolor acabou derrotado nos pênaltis por 4 a 2 pelo Sousa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Marquinhos foi um dos jogadores que desperdiçaram sua cobrança, defendida pelo goleiro Moisés. O meia William Júnior também perdeu, ao acertar a trave.

Leia Também:

Ex-Vitória brilha nos pênaltis e decide para o Sport na Copa do Brasil
Jacuipense enfrenta o Santa Catarina na 3ª fase da Copa do Brasil
Porto é atropelado pelo CRB e perde bolada na Copa do Brasil

Primeira eliminação

No entanto, antes de vestir a camisa do Santa Cruz, Marquinhos já havia sido eliminado da Copa do Brasil defendendo o Maguary. No dia 24 de fevereiro, o atacante esteve em campo na derrota por 4 a 3 para o Fortaleza Esporte Clube, na Arena Castelão.

A partida terminou de forma dramática para a equipe pernambucana, que sofreu o gol decisivo aos 49 minutos do segundo tempo, após ter feito jogo equilibrado.

Pouco depois dessa partida, Marquinhos foi anunciado como reforço do Santa Cruz. A contratação foi oficializada na quarta-feira, e no dia seguinte o jogador já fez sua estreia, entrando em campo aos 20 minutos da etapa final contra o Sousa e sendo eliminado na mesma fase do Maguary.

Mudança no regulamento

A situação só foi possível por causa de uma alteração no regulamento da Copa do Brasil em 2026, em que a Confederação Brasileira de Futebol passou a permitir que um atleta atue por até dois clubes diferentes na competição, desde que a transferência ocorra antes do início da sexta fase do torneio.

Com isso, Marquinhos pôde defender o Santa Cruz mesmo após já ter disputado (e perdido) a competição pelo Maguary.

Próximo compromisso

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Santa Cruz agora volta suas atenções para o restante da temporada. O próximo compromisso do clube será apenas no início de abril, na estreia da Série C do Brasileirão, diante do Itabaiana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do brasil eliminação Futebol Marquinhos Santa Cruz série C

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marquinhos pelo Santa Cruz
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Marquinhos pelo Santa Cruz
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Marquinhos pelo Santa Cruz
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Marquinhos pelo Santa Cruz
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x