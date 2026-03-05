Menu
HOME > ESPORTES
MATA-MATA

Jacuipense enfrenta o Santa Catarina na 3ª fase da Copa do Brasil

Duelo pode render mais de R$ 1 milhão ao clube do Riachão de Jacuípe

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

05/03/2026 - 6:38 h

Jacuipense tenta avançar e aumentar premiação no torneio
Jacuipense tenta avançar e aumentar premiação no torneio

O Esporte Clube Jacuipense conheceu seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 4. Trata-se do Santa Catarina, que garantiu a vaga após eliminar o Cuiabá nos pênaltis por 5 a 4, depois de empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

O confronto ainda não tem data e horário definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas o mando de campo será da equipe catarinense.

Jacuipense enfrenta o Santa Catarina por vaga e premiação milionária
Jacuipense enfrenta o Santa Catarina por vaga e premiação milionária | Foto: Divulgação / Jacuipense

O Jacuipense assegurou participação nesta fase do torneio após eliminar o Ceilândia na última quarta-feira, 25. Na ocasião, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar, e o time baiano venceu a disputa por pênaltis por 4 a 1.

Além da busca pela classificação histórica à quarta fase do principal torneio mata-mata do futebol brasileiro, o duelo contra o Santa Catarina também vale uma premiação milionária. Caso avance, a equipe de Riachão do Jacuípe garantirá mais R$ 1,07 milhão em premiação.

Até o momento, o Jacuipense já faturou aproximadamente R$ 1.780.000 em valores referentes à 2ª e à 3ª fases da Copa do Brasil de 2026.

Tags:

cbf copa do brasil esporte clube jacuipense

x