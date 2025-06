Jogador expulso do Real Madrid é acusado de pornografia infantil

Asencio saindo de campo contra o Pachuca no Mundial de Clubes - Foto: PAUL ELLIS / AFP

Em partida válida pela 2a rodada do Campeonato do mundo de Clubes, o Real Madrid, que saiu vitorioso após vencer o Pachuca por 3 a 1, jogou a partida quase inteira com um jogador a menos após a expulsão de Raúl Asencio com somente sete minutos de bola rolando.

Fora dos campos, o nome do zagueiro é tão polêmico quanto dentro das quatro linhas, com acusações de prática de pornografia infantil.

O caso de investigação de Asencio pela Justiça espanhola se iniciou com uma denúncia em setembro de 2023, que alegava que o jogador teria divulgado um vídeo íntimo de duas meninas, sendo que uma das vítimas tinha apenas 16 anos.

A denúncia foi feita pela mãe de uma das duas adolescentes no Tribunal de Instrução Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, nas Ilhas Canárias, afirmando que as menores de idade não haviam consentido com a divulgação. Conforme o juiz do caso, a defesa do zagueiro alegou que o mesmo não sabia da idade da vítima.

O vídeo, que circulou no elenco do Real Madrid, resultou na investigação de outros três ex-jogadores da base madridista, além do próprio Asencio. Com a divulgação do caso, a torcida merengue chegou a ameaçar o zagueiro, que segue respondendo ao caso em condição de liberdade e jogando pelo clube.