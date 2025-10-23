ESPORTES
Jogador fica com rosto "desfigurado" após cotovelada na Libertadores
Santiago Sosa levou golpe do companheiro de time Marcos Rojo
Por Redação
Durante a partida entre Flamengo e Racing pela semifinal da Libertadores da América que aconteceu no Maracanã na quarta-feira, 22, o zagueiro do Racing Santiago Sosa ficou com o rosto "desfigurado" após levar uma cotovelada de Marcos Rojo.
Os jogadores tentavam dominar a bola quando acabaram se encontrando, com Sosa levando a pior. O argentino ficou alguns minutos deitado em campo e depois recebeu atendimento médico.
Ao final da partida Sosa agradeceu junto com os companheiros o apoio da torcida argentina que foi ao Maracanã. Os olhos estavam inchados e o nariz estava sangrando.
Nos últimos segundos da partida, o zagueiro foi visto gritando com a equipe de arbitragem para tentar voltar ao campo, sem ser ouvido.
As consequências da cotovelada viraram assunto no X (antigo Twitter), deixando o nome de Sosa entre os assuntos mais comentados. O Flamengo venceu o duelo por 1 a 0 com gol de Carrascal. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta (29), às 21h30, na Argentina.
"Sosa":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 23, 2025
Por el golpe que recibió de Marcos Rojo durante el partido de Racing en la #Libertadores pic.twitter.com/VXrr9Rgywe
