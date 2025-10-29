Jogador finge ser irmão morto e clube pode ser rebaixado por punição

Jogador finge ser irmão morto para jogar pelo Aurora - Foto: Reprodução I X

Um time na Bolívia está prestes a ser rebaixado - e o motivo não podia ser mais inacreditável. No início da temporada, o Aurora foi duramente sancionado pelo Tribunal de Disciplina Desportiva da Federação Boliviana de Futebol, perdendo 33 pontos logo no início do Campeonato Boliviano, e ainda não se recuperou.

A razão, no entanto, é no mínimo incomum: um dos jogadores do clube faleceu, e seu irmão fingiu ser ele para jogar partidas oficiais pelo Aurora. A decisão do TDD se baseou, assim, em um caso de falsidade ideológica.

O atleta Gabriel Montaño se passou por Diego Montaño, seu irmão já falecido, apresentando documentos falsos para se registrar como jogador. Gabriel Montaño Moizan participou de 21 partidas do Campeonato Boliviano, apresentando documentos que indicavam ter 20 anos.

Mais tarde, descobriu-se que o jogador, na verdade, tinha 25 anos, o que confirmou a irregularidade e levou à punição severa imposta pela federação. A punição foi muito sentida pelo time, que atualmente ocupa a 16ª colocação da tabela, na última posição, ainda com -5 pontos.

Apesar da situação crítica, ainda restam oito jogos para o encerramento da competição, e, se vencer todos, o clube poderá ao menos disputar os playoffs contra o rebaixamento. A temporada que vem sendo vivida pelo Aurora é decepcionante para os torcedores, que há apenas uma temporada viram seu time disputando a Libertadores.