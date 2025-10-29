Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INACREDITÁVEL

Jogador finge ser irmão morto e clube pode ser rebaixado por punição

O atleta Gabriel Montaño se passou por Diego Montaño, seu irmão já falecido, apresentando documentos falsos

Marina Branco

Por Marina Branco

29/10/2025 - 15:14 h
Jogador finge ser irmão morto para jogar pelo Aurora
Jogador finge ser irmão morto para jogar pelo Aurora -

Um time na Bolívia está prestes a ser rebaixado - e o motivo não podia ser mais inacreditável. No início da temporada, o Aurora foi duramente sancionado pelo Tribunal de Disciplina Desportiva da Federação Boliviana de Futebol, perdendo 33 pontos logo no início do Campeonato Boliviano, e ainda não se recuperou.

A razão, no entanto, é no mínimo incomum: um dos jogadores do clube faleceu, e seu irmão fingiu ser ele para jogar partidas oficiais pelo Aurora. A decisão do TDD se baseou, assim, em um caso de falsidade ideológica.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

O futebol perdeu o encanto e precisa reencontrar sua alma
Do Big Bang à trionda: o fascínio da bola e o novo futebol ofensivo
Rogério Ceni diz que Bahia jogou seu melhor futebol contra o Grêmio

O atleta Gabriel Montaño se passou por Diego Montaño, seu irmão já falecido, apresentando documentos falsos para se registrar como jogador. Gabriel Montaño Moizan participou de 21 partidas do Campeonato Boliviano, apresentando documentos que indicavam ter 20 anos.

Mais tarde, descobriu-se que o jogador, na verdade, tinha 25 anos, o que confirmou a irregularidade e levou à punição severa imposta pela federação. A punição foi muito sentida pelo time, que atualmente ocupa a 16ª colocação da tabela, na última posição, ainda com -5 pontos.

Apesar da situação crítica, ainda restam oito jogos para o encerramento da competição, e, se vencer todos, o clube poderá ao menos disputar os playoffs contra o rebaixamento. A temporada que vem sendo vivida pelo Aurora é decepcionante para os torcedores, que há apenas uma temporada viram seu time disputando a Libertadores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Campeonato Boliviano Falsificação ideológica libertadores Morte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogador finge ser irmão morto para jogar pelo Aurora
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Jogador finge ser irmão morto para jogar pelo Aurora
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Jogador finge ser irmão morto para jogar pelo Aurora
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Jogador finge ser irmão morto para jogar pelo Aurora
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

x