Jogadores da NBA reagem à troca bombástica; confira

Luka Doncic vai para os Lakers em troca por Anthony Davis - Foto: Divulgação | Lakers e Mavericks

Na madrugada desde domingo, 2, uma troca tripla movimentou o mercado da NBA pegando todos de surpresa, O astro esloveno Luka Doncic, campeão da Conferência Leste com o Dallas Mavericks em 2024, foi trocado por Anthony Davis peça de extrema importância para o elenco do Los Angeles Lakers. Por meio das redes sociais, vários atletas da liga demonstraram surpresa com o movimento do mercado, que também envolveu a equipe do Utah Jazz.

O principal atleta da liga há décadas, LeBron James, comentou sobre a troca em seu perfil no X, antigo Twitter, desmentindo o fato da troca ter sido feita por conta de um atrito com o agora ex-colega de equipe. Ele respondeu uma postagem onde um repórter dizia que ele estava frustrado com o desempenho de Anthony Davis e afirmou: "Você é um mentiroso".

You a fkn lie!!! 🤥🤡 https://t.co/EYNRUbUFmj — LeBron James (@KingJames) February 2, 2025

Um dos primeiros atletas a saber da troca foi o armador do New Orleans Pelicans, CJ McCollum. "Não dá para saber o que é real ou não nos aplicativos. O Luka realmente vai pros Lakers?", disse ele em sua primeira reação no X. Logo depois ele continuou: "Uau, é verdade haha. Vou dormir", e finalizou brincando com a situação. "Tenho que deixar as malas arrumadas para caso precise um dia desses. Se até o Don (Doncic) foi trocado, só Deus sabe."

I can’t tell what’s real and fake anymore on these apps. Luka really going to the lakers or nah ? — CJ McCollum (@CJMcCollum) February 2, 2025

Wow it’s real lol 😂 I’m going to sleep — CJ McCollum (@CJMcCollum) February 2, 2025

Gotta pack them bags just in case now a days . If the Don got traded only lord knows — CJ McCollum (@CJMcCollum) February 2, 2025

Outros atletas foram as redes sociais comentar sobre o assunto, Joel Embiid, pivô dos 76ers exclamou. "UAAAAAAU!!! IMPOSSÍVEL PORR*!", Por outro lado, o já aposentado e Hall da Fama do Basquete, postou um gif dizendo que amou a movimentação.

WOWWWWW NO F WAY — Joel Embiid (@JoelEmbiid) February 2, 2025

Alguns atletas foram ainda mais fundo, tentando entender o que teria motivado a troca entre as equipes. O ex-pivô dos Lakers, Dwight Howard entrou na conversa. "Ad (Anthony Davis) disse que queria um 5 e trocaram o cara, caramba", escreveu fazendo menção ao fato de que Davis já havia expressado o desejo que chegasse um novo pivô no time. Tristan Thompson, dos Cavs, plantou falou sobre sua teoria. "Tem que ter uma história maior por trás da troca de Luka do Dallas. Isso não acontece do nada numa noite aleatória de sábado".

Ad said he wanted a 5 and they traded bro damn — Dwight Howard (@DwightHoward) February 2, 2025

Luka getting traded from Dallas has to have a deeper story behind it. This just doesn’t happen on a random Saturday night. — Tristan Thompson (@RealTristan13) February 2, 2025

ntenda a troca:

De acordo com a imprensa americana, a troca é justificada pelos diversos problemas físicos que Luka Doncic vem enfrentando na temporada. Pelo lado de Los Angeles, os motivos não são muito diferentes, o atleta de 31 anos vive uma grande fase em sua carreira, mas tem um longo histórico de lesões. Anthony Davis era visto como sucessor natural de LeBron James para ser o "líder" dos Lakers.

Veja o que cada franquia ganhou com a troca

Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber, Markieff Morris (todos vindos dos Mavs)

Mavericks: Anthony Davis e Max Christie (vindos do Lakers); escolha de primeira rodada do Lakers no draft de 2029

Jazz: Jalen Hood-Schifino (ex-Lakers), escolha de segunda rodada escolha dos Clippers no draft de 2025, escolha de segunda rodada dos Mavs no draft de 2025