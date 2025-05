Jogando em casa, Bahia perde para o América-MG no Brasileirão Sub-20

Bahia perdeu por 1 a 0 para o América-MG - Foto: Divulgação / EC Bahia

De olho em uma classificação inédita para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, os Pivetes de Aço enfrentaram o América-MG na tarde desta quarta-feira, 14, no CT Evaristo de Macedo, e perderam a oportunidade de se aproximar do G-8 da competição. Em duelo válido pela 10ª rodada, o Bahia perdeu por 1 a 0 para a equipe mineira.

Com a derrota, o Esquadrão chegou ao 4º jogo seguido sem saber o que é vencer no certame, e se afastou da zona de classificação, ocupando a 14ª posição na tabela de classificação, com 10 pontos somados.

Próximo jogo

A equipe comadada pelo treinador Leonardo Galbes volta à campo na próxima quarta-feira, 21, às 15h, fora de casa, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 11ª rodada da competição nacional.