Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA DO MUNDO

Jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 tem horário alterado; confira

FIFA também ajustou o horário de Turquia x Paraguai após o fechamento das repescagens

Por Valdomiro Neto

02/04/2026 - 14:06 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Troféu da Copa do Mundo da FIFA -

O segundo confronto da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra o Haiti, que acontecerá no dia 19 de junho, teve seu horário alterado pela Fifa. O duelo passou das 22h para às 21h30 (horário de Brasília). A partida será disputada na Filadélfia.

Esse será o segundo jogo do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. A estreia será contra o Marrocos e a terceira partida contra a Escócia.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além da partida da Seleção Brasileira, a Fifa fez mais um ajuste na tabela da competição, após todos os grupos terem sido definidos ao fim das repescagens, na última quarta-feira. A entidade alterou o horário da partida entre Turquia e Paraguai, o antecipando para 1h, do dia 20 de junho.

Programação dos jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa

Brasil x Marrocos - 1ª rodada

  • 13 de junho (sábado) - 19h de Brasília (18h no horário local)
  • Estádio MetLife - New Jersey-Nova York/EUA

Brasil x Haiti - 2ª rodada

  • 19 de junho (sexta-feira) - 21h30 de Brasília (20h30 no horário local)
  • Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia/EUA

Escócia x Brasil - 3ª rodada

  • 24 de junho (quarta-feira) - 19h de Brasília (18h no horário local)
  • Estádio Hard Rock - Miami/EUA

Confira cada grupo da Copa do Mundo

Grupo A

  • México
  • África do Sul
  • Coreia do Sul
  • República Tcheca

Grupo B

  • Canadá
  • Bósnia e Herzegovina
  • Catar
  • Suíça

Grupo C

  • Brasil
  • Marrocos
  • Haiti
  • Escócia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguai
  • Austrália
  • Turquia

Grupo E

  • Alemanha
  • Curaçao
  • Costa do Marfim
  • Equador

Grupo F

  • Holanda
  • Japão
  • Suécia
  • Tunísia

Grupo G

  • Bélgica
  • Egito
  • Irã
  • Nova Zelândia

Grupo H

  • Espanha
  • Cabo Verde
  • Arábia Saudita
  • Uruguai

Grupo I

  • França
  • Senegal
  • Iraque ou Bolívia
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argélia
  • Áustria
  • Jordânia

Grupo K

  • Portugal
  • RD Congo ou Jamaica
  • Uzbequistão
  • Colômbia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croácia
  • Panamá
  • Gana

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Mundo 2026 seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

x