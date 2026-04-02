Jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 tem horário alterado; confira
FIFA também ajustou o horário de Turquia x Paraguai após o fechamento das repescagens
Por Valdomiro Neto
O segundo confronto da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra o Haiti, que acontecerá no dia 19 de junho, teve seu horário alterado pela Fifa. O duelo passou das 22h para às 21h30 (horário de Brasília). A partida será disputada na Filadélfia.
Esse será o segundo jogo do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. A estreia será contra o Marrocos e a terceira partida contra a Escócia.
Além da partida da Seleção Brasileira, a Fifa fez mais um ajuste na tabela da competição, após todos os grupos terem sido definidos ao fim das repescagens, na última quarta-feira. A entidade alterou o horário da partida entre Turquia e Paraguai, o antecipando para 1h, do dia 20 de junho.
Programação dos jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa
Brasil x Marrocos - 1ª rodada
- 13 de junho (sábado) - 19h de Brasília (18h no horário local)
- Estádio MetLife - New Jersey-Nova York/EUA
Brasil x Haiti - 2ª rodada
- 19 de junho (sexta-feira) - 21h30 de Brasília (20h30 no horário local)
- Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia/EUA
Escócia x Brasil - 3ª rodada
- 24 de junho (quarta-feira) - 19h de Brasília (18h no horário local)
- Estádio Hard Rock - Miami/EUA
Confira cada grupo da Copa do Mundo
Grupo A
- México
- África do Sul
- Coreia do Sul
- República Tcheca
Grupo B
- Canadá
- Bósnia e Herzegovina
- Catar
- Suíça
Grupo C
- Brasil
- Marrocos
- Haiti
- Escócia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguai
- Austrália
- Turquia
Grupo E
- Alemanha
- Curaçao
- Costa do Marfim
- Equador
Grupo F
- Holanda
- Japão
- Suécia
- Tunísia
Grupo G
- Bélgica
- Egito
- Irã
- Nova Zelândia
Grupo H
- Espanha
- Cabo Verde
- Arábia Saudita
- Uruguai
Grupo I
- França
- Senegal
- Iraque ou Bolívia
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argélia
- Áustria
- Jordânia
Grupo K
- Portugal
- RD Congo ou Jamaica
- Uzbequistão
- Colômbia
Grupo L
- Inglaterra
- Croácia
- Panamá
- Gana
