Jogos Indígenas Pataxó reúnem 800 atletas em Santa Cruz Cabrália

Povos Pataxó celebram cultura e esporte em Santa Cruz Cabrália - Foto: Reprodução

Com a presença de mais de 800 indígenas do extremo sul da Bahia, a Arena da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, está sendo palco da 18ª edição dos Jogos Indígenas Pataxó. A programação esportiva teve início no último domingo, 27, e se estende até esta quarta-feira, 30, unindo esporte, tradição e identidade cultural.

Durante os quatro dias de evento, representantes de todas as idades participam de modalidades tradicionais como arco e flecha, arremesso de tacape, corrida de maraká, cabo de guerra, corrida de tora, corrida rústica, luta corporal e zarabatana. A competição é organizada pelo Movimento Indígena da Bahia (Miba) e tem apoio da Sudesb, autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado, que está ao lado dos Jogos desde a primeira edição, em 2007.

Para o cacique Zeca Pataxó, da aldeia Coroa Vermelha, a realização contínua do evento reforça a importância da tradição para as novas gerações. “É um momento importante para firmar a cultura do nosso povo, com a participação de jovens nesse evento que já se estende por 18 anos. Agradeço o apoio do Governo do Estado para a realização de todas as edições”, afirmou.

A jovem atleta Tanara Viana, de 15 anos, também da etnia Pataxó, reforça o sentimento coletivo proporcionado pelo evento. “Nos Jogos Indígenas, elevamos nossa cultura e reunimos nossos parentes. Não é só uma competição, é um momento de diversão e união do nosso povo”, disse.

O evento também tem caráter classificatório. Ao fim da programação esportiva desta quarta-feira, serão definidos os representantes da Bahia nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que acontecem em outubro, na cidade de Palmas (TO). Os três primeiros colocados em cada modalidade garantem vaga na competição internacional.

Antes da cerimônia de encerramento, que está marcada para as 19h, o público poderá acompanhar o desfile Pataxó, às 17h, uma apresentação das vestimentas e adereços que expressam a riqueza estética e simbólica dos povos indígenas da região.