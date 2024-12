Cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris - Foto: Miguel MEDINA / AFP

Os Jogos Olímpicos de Paris foram os mais assistidos da história, tanto pela televisão quanto pelas redes sociais, anunciou o Comitê Olímpico Internacional nesta quinta-feira (5).

"Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 foram os mais assistidos da história", anunciou o presidente do COI, Thomas Bach, à imprensa ao fim da reunião do comitê executivo em Lausanne, Suíça.

Leia mais:

>> "Vivenciar o dia a dia do City é importante", diz Ruan Pablo

>> Artilheiro do Brasileirão, Alerrandro diz que vai 'secar' Yuri Alberto

>> Jequié depende do Bahia para garantir vaga inédita na Copa do Brasil

Segundo o dirigente, "84% da audiência potencial, o que representa em torno de cinco bilhões de pessoas em todo o mundo, acompanharam estes Jogos Olímpicos. Cada espectador viu, em média, nove horas de cobertura, um aumento de 20%" em relação à edição anterior, em Tóquio-2021.

Na França, 95% da audiência potencial acompanhou em média 24 horas de transmissão do evento, somando 22 milhões de franceses que assistiram à cerimônia de abertura no rio Sena.

Bach afirmou, ainda, que a presença das redes sociais nos Jogos de 2024 "literalmente disparou".

Para o dirigente, as Olimpíadas em Paris inauguraram "uma nova era", a um ano do fim de seu mandato após 12 anos no cargo.

O evento em Paris marcou a primeira implementação da 'Agenda 2020', lançada por Bach em 2014, na qual privilegiam-se infraestruturas e instalações já existentes.