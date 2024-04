Juazeirense dá show contra o River e segue viva na Copa do Nordeste | A TARDE

A Juazeirense está viva na Copa do Nordeste. O time baiano atropelou o River-PI pelo impressionante placar de 4 a 1, nesta noite de domingo, 24, pela 7ª rodada da fase grupos. Os gols do jogo foram marcados por Clébson, Zé Romário, Alexsandro e Wendell. Felipe Pará descontou para os visitantes, mas com o placar já em grande desvantagem de quatro tentos.

Após o resultado, a Juazeirense subiu para a 5ª colocação do Grupo B e soma 6 pontos, apenas um atrás do Náutico, que é o time que abre a zona de classificação para as quartas de final. Foi a segunda vitória do Cancão de Fogo no Nordestão.

Com chances de passar para o mata-mata, a Juazeirense encara o Sport na última partida da primeira fase, às 21h30 da quarta-feira, 27, na Ilha do Retiro. Para avançar, o time baiano terá que pontuar mais que o Náutico e pelo menos o mesmo que o Treze na 8ª rodada.



