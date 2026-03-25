Juazeirense é o único baiano a pontuar na estreia da Copa do Nordeste

Juazeirense empatou com o Fluminense-PI - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Único representante baiano a pontuar na primeira rodada da Copa do Nordeste, a Juazeirense empatou em 1 a 1 com o Fluminense-PI, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, nesta quarta-feira, 25.

O Cancão de Fogo saiu atrás, com gol marcado logo aos dez minutos do primeiro tempo pelo zagueiro Gabriel Cardoso, mas buscou o resultado na segunda etapa. O meio-campista Felipe Vasconcelos marcou o tento da equipe visitante.

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Com o resultado, a Juazeirense passa a ocupar a segunda colocação no Grupo D da competição, que vai dando provisoriamente a classificação à próxima fase. O Confiança, que entra em campo nesta quinta-feira, 26, contra o Sousa-PB, é o último clube a estrear no torneio.

O grupo é liderado pelo Botafogo-PB, que bateu o Vitória em pleno Barradão por 2 a 1. O Cancão de Fogo volta a campo neste domingo, 29, para encarar o Itabaiana-SE, às 16h, no Adauto Moraes, em Juazeiro.

Assim como o Vitória, o Jacuipense também estreou com derrota na Copa do Nordeste. O Leão do Sisal até buscou o empate no fim do jogo contra o Sport, nesta terça-feira, 27, mas sofreu o gol da derrota poucos minutos depois e perdeu por 2 a 1.