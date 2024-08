Julián Álvarez deixa o City e acerta com o Atlético de Madrid

Julián Álvarez defendendo as cores da seleção da Argentina - Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP

O Atlético de Madrid acertou a compra do atacante Julián Álvarez, que estava no Manchester City, comandado por Pep Guardiola. O valor da transação está na casa de 95 milhões de euros, o equivalente a R$ 593 milhões convertidos na nossa moeda.

Serão 75 milhões de euros pela transferência e mais 20 milhões por metas. As informações são de Fabrizzio Romano, jornalista especializado no mercado do futebol. Se concretizada, a venda do argentino de 24 anos será considerada a maior história do clube inglês.

Álvarez é o terceiro reforço do Atleti para a temporada. Com um projeto ousado, o clube já acertou com o zagueiro Robin Le Normand, que estava na Real Sociedad e que foi campeão da Eurocopa com a seleção da Espanha, além do centroavante norueguês Alexander Sorloth, que veio do Villareal.

O argentino vai acrescentar mais qualidade a linha de frente do Atleti. A torcida Colchonera já vive a expectativa de Julian Alvarez formar uma dupla de ataque com o experiente francês Antoine Griezmann, ídolo e referência da equipe.

Álvarez teve atuação importante na seleção argentina na conquista da Copa América 2024, Ele também defendeu a camisa Albiceleste nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Apesar da pouca idade, o atleta detém títulos nacionais e internacionais de peso, como o Campeonato Argentino e a Libertadores da América com o River Plate, a Premier League, a Liga dos Campeões, a Supercopa Europeia e o Mundial de Clubes com o Manchester City.